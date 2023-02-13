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Происшествия

Ещё одну нижегородскую пенсионерку лжесотрудники банка "развели" на 2 млн рублей

05 апреля 2023 10:20  [54] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Очередная нижегородская пенсионерка доверилась телефонным мошенникам и лишилась более 2 млн рублей. Она бы перевела злоумышленникам и больше, если бы её не остановила реальная сотрудница банка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, в полицию обратилась 72-летняя жительница Нижнего Новгорода. Пенсионерка рассказала, что ей на сотовый телефон позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка, которая сообщила о попытке списания денег с её банковского счёта.

Собеседница убедила нижегородку снять и перечислить накопленные сбережения на продиктованные "безопасные счета". Более того, она уговорила пенсионерку оформить несколько "зеркальных" кредитов в различных банках, а средства также перевести по указанным реквизитам.

При оформлении очередного кредита менеджер одного из банков обратила внимание на взволнованную пожилую клиентку. Ей удалось убедить женщину, что она общалась с мошенниками, и отговорить от дальнейшего проведения финансовых операций.

Тем не менее, материальный ущерб, причинённый пенсионерке, составил 2 431 061 рубль, половина из которых – личные сбережения.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Ведётся розыск причастных к совершению данного преступления.

Напомним, настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель полиции, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод. Также они никогда не запрашивают по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды - и никогда не будут просить клиента установить на телефон какую-либо программу. Наконец, настоящий сотрудник банка никогда не будет просить клиента по телефону переводить деньги на "безопасный счёт".

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области рассказывала о случаях телефонных мошенничеств под предлогом отмены заявки на кредит, при помощи установленного на телефон приложения, а также под предлогом блокировки мобильного номера со стороны оператора сотовой связи.

Кроме того, нижегородцы становятся жертвами мошенников вместо обещанного быстрого заработка и даже под предлогом прохождения интернет-опроса для банка. Также распространена схема мошенничества "Ваш родственник попал в ДТП".

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Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
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