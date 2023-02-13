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Общество

Парковку транспорта запретят в переулке Плотничном в Нижнем Новгороде с 26 апреля

05 апреля 2023 12:34  [1] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде с 26 апреля временно запретят остановку и стоянку автомобилей в переулке Плотничном. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, ограничения будут действовать на участке от дома №14 до улицы Сергиевской.

Как пояснили в ведомстве, данные изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта к строительной площадке.

При этом транспортные средства, припаркованные в зоне ограничения, будут перемещаться на охраняемую стоянку.

Напомним, что данная территория подпадает под комплексное развитие территории. По бровке Почаинского оврага планируется построить пять домов. Также в границы КРТ будут включены старые двухэтажные дома по Плотничному переулку и школу №113, территория которой будет расширена/

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке улицы Семашко ограничат до 27 мая в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Кроме того, движение по участку улицы Пушкина в Нижнем Новгороде приостановлено до 31 мая.

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Теги:
движение Парковка Транспорт
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