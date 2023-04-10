Обзор и преимущества компрессора ВП3-20/9

Позиционируемый компрессор ВП3-20/9 относится к воздушной, поршневой категории общепромышленных масштабов. Основное назначение заключается в сжатии рабочего воздуха, где давление доходит до 8 атм. Устройство является крейцкопфным, двухступенчатого действия, присутствует также база углового действия 3П.
Существует перечень положительных качеств компрессора типа ВП3-20/9, это:
Агрегат востребован на просторах практически всей России, Казахстана, Киргизии, Беларуси, не стоит забывать о ближнем зарубежье. Что касается эксплуатационной сферы, она представлена газовой и химической областью, добывающей сферой, тяжелым машиностроением, современной металлургией и пр. Следует понимать, что независимо от масштаба осуществленных покупок всегда предоставляются приятные скидки, нередко они высчитываются и определяются в индивидуальном порядке.
Бесспорно, приятным бонусом выступает бесплатная доставка приобретенного агрегата. Важно, что она распространяется в пределах всей России и обозначенных выше регионов. Комплектация в поставки состоит из следующих деталей:
Описываемая компрессорная установка функционирует при давлении в пределах 8м²±0,1. Общий вес при этом составляет 4700 кг. Что касается общей производительности, она составляет порядка 22м³±0,1. Расходуемое по смазке масло на сальники и цилиндры равняется 50 г/ч. Вода для охлаждения доходит до показаний в 12м³±0,5. Причем мотор электрический показывает мощность в 132 кВт.
Обозначенный компрессор рассчитан на снабжение специальных установок воздухом сжатого типа в любой из потребляемых отраслей. Так, для холодных регионов стоит подбирать модель с исполнением УХЛ4, в теплых широтах целесообразно применять агрегаты Т3. В обоих случаях речь идет об эксплуатации в помещениях закрытого типа.
В целом можно сказать, что описываемый компрессор типа ВП3-20/9 отличается доказанным качеством, предельной надежностью, продолжительностью в эксплуатации. В этом можно нисколько сомневаться!
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