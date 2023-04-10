Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Обзор и преимущества компрессора ВП3-20/9

10 апреля 2023 12:32  [73]

Позиционируемый компрессор ВП3-20/9 относится к воздушной, поршневой категории общепромышленных масштабов. Основное назначение заключается в сжатии рабочего воздуха, где давление доходит до 8 атм. Устройство является крейцкопфным, двухступенчатого действия, присутствует также база углового действия 3П.

Из особенностей

Существует перечень положительных качеств компрессора типа ВП3-20/9, это:

  • высокая надежность;
  • эксплуатационные расходы сведены к минимуму;
  • крайне редкая необходимость в обслуживании;
  • продолжительность службы;
  • беспрепятственный доступ к ответственным деталям с узлами.

Агрегат востребован на просторах практически всей России, Казахстана, Киргизии, Беларуси, не стоит забывать о ближнем зарубежье. Что касается эксплуатационной сферы, она представлена газовой и химической областью, добывающей сферой, тяжелым машиностроением, современной металлургией и пр. Следует понимать, что независимо от масштаба осуществленных покупок всегда предоставляются приятные скидки, нередко они высчитываются и определяются в индивидуальном порядке.

Бесспорно, приятным бонусом выступает бесплатная доставка приобретенного агрегата. Важно, что она распространяется в пределах всей России и обозначенных выше регионов. Комплектация в поставки состоит из следующих деталей:

  • электродвигатель;
  • компрессорное приспособление;
  • шкаф для осуществления быстрого и простого управления;
  • комплекс с газоохладителями;
  • запчасти с основными чертежами;
  • сопутствующие инструменты с принадлежностями.

Основные свойства

Описываемая компрессорная установка функционирует при давлении в пределах 8м²±0,1. Общий вес при этом составляет 4700 кг. Что касается общей производительности, она составляет порядка 22м³±0,1. Расходуемое по смазке масло на сальники и цилиндры равняется 50 г/ч. Вода для охлаждения доходит до показаний в 12м³±0,5. Причем мотор электрический показывает мощность в 132 кВт.

Обозначенный компрессор рассчитан на снабжение специальных установок воздухом сжатого типа в любой из потребляемых отраслей. Так, для холодных регионов стоит подбирать модель с исполнением УХЛ4, в теплых широтах целесообразно применять агрегаты Т3. В обоих случаях речь идет об эксплуатации в помещениях закрытого типа.

В целом можно сказать, что описываемый компрессор типа ВП3-20/9 отличается доказанным качеством, предельной надежностью, продолжительностью в эксплуатации. В этом можно нисколько сомневаться!

Реклама. ОАО "Компрессорный завод". kosma-kompressor.ru

Pb3XmBtzsxsecUEaURisvHni4HTjZjsvNdDdZKt

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph