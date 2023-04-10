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Учеба на психолога в современном институте психологи Smart

10 апреля 2023 12:44  [93]

Международный онлайн-институт психологии Smart приглашает получить востребованную профессию психолога.

У нас вы сможете совмещать обучение вместе с учебой или работой. Наш диплом MBA признается во всем мире, в том числе в странах Евросоюза.

Получить более подробную информацию и записаться на обучение вы можете на сайте smart-inc.ru. Мы предлагаем реальные знания, которые помогут вам в практической работе психолога. Обучение длится в зависимости от выбранной программы.

Онлайн школа психологии Smart – это знания от ведущих преподавателей, практикующих психологов, кандидатов наук с большим опытом работы.

Наш институт ведет обучение по таким специализациям, как практический психолог, детский психолог, семейный и клинический психологи, гештальт-терапевт, психолог-сексолог и другие направления.

Если вы хотели бы делать людей счастливыми и развиваться в выбранной сфере психологии, тогда наш институт поможет вам. Наше обучение подойдет и для профессионалов, и для тех, кто хотел бы разобраться в себе.

Подробнее о нас

Мы предлагаем не только обучение по специализациям в психологии, но и переобучение. Оно подойдет тем, кто уже имеет специальность психолога и хотел бы повысить свою квалификацию.

Например, у нас есть такие модули: детский психолог, семейный психолог, практический, клинический психологи, перинатальный психолог и другие направления.

Пройдя учебу в нашей школе, вы сможете успешно развиваться в выбранной сфере и хорошо зарабатывать. Например, средняя зарплата психолога консультанта составляет 80 000 рублей.

Помимо переобучения, у нас есть программы повышения квалификации. Например, по таким специальностям, как нейролингвист, арт-терапевт, нейропсихолог, МАК-карты и другим направлениям.

Еще у нас есть и курсы саморазвития, которые могут быть вам интересны.

Стоимость обучения у нас начинается от примерно 2300 рублей за месяц обучения. То есть невысокая и вы вполне можете позволить себе выучиться на психолога при вашем желании.

Smart – это современный институт, где используются самые передовые методики обучения, не только индивидуально, но и в группах. Тьютеры будут следить за выполнением домашнего задания. По окончании обучения сдается экзамен. И вы получаете диплом по выбранной специальности.

Приглашаем вас в нашу школу психологии! Разработки от ведущих психологов, знания от кандидатов психологических наук ждут вас!

Наши преимущества

Институт Smart имеет целый ряд плюсов. Прежде всего, учеба идет онлайн, в удобном вам режиме. Вы сможете учиться у нас, находясь в любом городе мира.

У нас уже есть ученики из 27 стран.

Еще одно наше преимущество – международный диплом, который признается за границей. Преподаватели есть не только из России, но и других стран.

Вариантов модулей и программ очень много. Каждый сможет найти для себя то, что ему интересно.

Наши курсы психологии подойдут для всех – для новичков, профессионалов, практикующих психологов.

Пройдя обучение у нас, вы в полной мере овладеете профессией психолога в какой б то ни было сфере!

Почему мы

Назовем несколько причин, почему стоит обратиться к нам:

  • Smart – институт психологии, который имеет огромный авторитет;
  • преподаватели – практикующие психологи с большим опытом работы;
  • большой выбор программ обучения, в том числе курсы саморазвития и мини-курсы;
  • обучение в онлайн-режиме;
  • доступ к обширным методическим материалам.

Приглашаем вас стать студентом Smart! У нас могут учиться даже студенты, которые перевелись из других вузов. Мы компенсируем им расходы на обучение.

Онлайн институт Smart – современная психология для всех!

Фото предоставлено ООО "ОНЛАЙН ИНСТИТУТ СМАРТ"

Реклама. ООО "ОНЛАЙН ИНСТИТУТ СМАРТ". smart-inc.ru

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