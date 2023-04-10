На какие критерии стоит обращать внимание при выборе оборудования для общепита

Открыть заведение общепита не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мало просто найти подходящее помещение и заманить к себе высококвалифицированных поваров, которые с легкостью могут справиться с любой поставленной задачей. Важной задачей считается подбор оборудования.
Restoll – компания, которая является поставщиком профессионального оборудования для общепитов. Совершенно не имеет значения, какое заведение будет открываться, нужно правильно подобрать все необходимые для работы элементы.
Подобрать профессиональное оборудование сложно и в каждом случае учитывается огромное количество критериев. Каждое кафе, ресторан и столовая индивидуальна, т.к. тут готовят разные блюда. Формат заведения играет огромную роль и если на это не обратить внимание, то в результате получится так, что оборудование будет не подходить и придется докупать какие-то дополнительные элементы.
Каждый предприниматель, который хочет открыть заведение общепита, должен понимать, что оборудование стоит недешево. К тому же, далеко не всегда все есть в наличии и после заказа приходится ждать несколько месяцев, пока оно придет.
Составлять расчеты стоит заранее. Также нужно учитывать многочисленные факторы, чтобы, запуская ресторан предприниматель не решился последних средств. Специалисты советуют не спешить и обращать внимание на следующие критерии:
Начинать стоит именно с этого критерия, потому что таким образом можно рассчитать максимальную нагрузку на кухню. Если зал большой, то и на кухне должно быть все необходимое для того, чтобы повара успевали быстро отдавать заказы. Шкафы должны быть вместительными. Такими же должны быть и холодильники.
Далеко не каждое заведение может похвастаться большой кухней. Именно поэтому стоит внимательно подбирать оборудование, которое идеально впишется в размеры кухни.
Небольшая кухня не позволит разместить все то, что нужно. В этом случае стоит покупать только первостепенное оборудование, без которого не может обойтись ни один повар.
Еще один важный критерий, который специалисты советуют учитывать специалисты. Формат заведения известен задолго до открытия. И при выборе оборудования стоит покупать только то, которое позволит готовить те или иные блюда.
Также стоит обращать внимание и на меню. Есть блюда, которые невозможно приготовить на стандартном оборудовании. К примеру, если в меню будет шашлык или овощи на гриле, то обязательно нужно приобрести мангал и гриль.
Реклама. ИП Шилов Дмитрий Андреевич. restoll.ru
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