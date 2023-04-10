На какие критерии стоит обращать внимание при выборе оборудования для общепита

Открыть заведение общепита не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мало просто найти подходящее помещение и заманить к себе высококвалифицированных поваров, которые с легкостью могут справиться с любой поставленной задачей. Важной задачей считается подбор оборудования.

Restoll – компания, которая является поставщиком профессионального оборудования для общепитов. Совершенно не имеет значения, какое заведение будет открываться, нужно правильно подобрать все необходимые для работы элементы.

Подобрать профессиональное оборудование сложно и в каждом случае учитывается огромное количество критериев. Каждое кафе, ресторан и столовая индивидуальна, т.к. тут готовят разные блюда. Формат заведения играет огромную роль и если на это не обратить внимание, то в результате получится так, что оборудование будет не подходить и придется докупать какие-то дополнительные элементы.

Выбираем оборудование для общепита: на какие критерии стоит обратить внимание

Каждый предприниматель, который хочет открыть заведение общепита, должен понимать, что оборудование стоит недешево. К тому же, далеко не всегда все есть в наличии и после заказа приходится ждать несколько месяцев, пока оно придет.

Составлять расчеты стоит заранее. Также нужно учитывать многочисленные факторы, чтобы, запуская ресторан предприниматель не решился последних средств. Специалисты советуют не спешить и обращать внимание на следующие критерии:

Размеры зала и количество посадочных мест

Начинать стоит именно с этого критерия, потому что таким образом можно рассчитать максимальную нагрузку на кухню. Если зал большой, то и на кухне должно быть все необходимое для того, чтобы повара успевали быстро отдавать заказы. Шкафы должны быть вместительными. Такими же должны быть и холодильники.

Размеры кухни

Далеко не каждое заведение может похвастаться большой кухней. Именно поэтому стоит внимательно подбирать оборудование, которое идеально впишется в размеры кухни.

Небольшая кухня не позволит разместить все то, что нужно. В этом случае стоит покупать только первостепенное оборудование, без которого не может обойтись ни один повар.

Формат ресторана

Еще один важный критерий, который специалисты советуют учитывать специалисты. Формат заведения известен задолго до открытия. И при выборе оборудования стоит покупать только то, которое позволит готовить те или иные блюда.

Также стоит обращать внимание и на меню. Есть блюда, которые невозможно приготовить на стандартном оборудовании. К примеру, если в меню будет шашлык или овощи на гриле, то обязательно нужно приобрести мангал и гриль.

Реклама. ИП Шилов Дмитрий Андреевич. restoll.ru

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