Учесть все: выбираем листогибочный станок

Разнообразие металлов, используемых сегодня в производстве и в быту — один из ярчайших показателей технологического прогресса человечества. Без этого материала не обходится ни одна промышленная сфера. Для работы с металлом необходимо высокотехнологичное оборудование, одной из разновидностей которого являются листогибочные станки или листогибы. Сочетание функциональности и простоты эксплуатации обеспечивают им заслуженную популярность уже более века. Хотя первые листогибы были далеко не такими совершенными, как их современные аналоги. Сегодня листогибочный станок можно купить, ориентируясь на конкретную производственную задачу. Главное — правильно выбрать вид оборудования и учитывать собственные характеристики обрабатываемых деталей.

Разновидности и сфера применения оборудования

Сложно перечислить все сферы промышленности, где применяются листогибочные станки. Изделия, производимые с их помощью, используются в авиа-, машино- и приборостроении, строительной, металлургической отрасли. Станки используются при сборке бытовых аппаратов, изготовлении кровельных покрытий, труб вентиляционных систем, дымоходов, оконных козырьков, рекламных вывесок, дорожных знаков и пр.

По типу управления листогибочные станки делятся на 3 группы:

Ручные. Наиболее простые модели. Используются в штучном производстве, для гибки металла небольшой толщины. Оборудование приводится в действие усилием оператора, заготовки также подаются вручную. Электромеханические. В качестве привода для таких станков используется электродвигатель с редуктором или преобразователем частоты. Применяются на серийном производстве продукции из металлопроката. Характеризуются высокой производительностью, работают со стальными листами толщиной до 4 мм. Гидравлические. Приводом таких станков выступает гидронасос, что позволяет обрабатывать заготовки с большой скоростью. Сфера применения гидравлических листогибов — серийное и массовое производство. С их помощью можно обрабатывать толстый металлопрокат до 5 мм.

В отдельную категорию можно отнести сегментные листогибы. Это разновидность ручных станков, дополнительно укомплектованная гибочными сегментами необходимой формы. В сравнении с обычными ручными моделями, сегментные станки быстрее перенастраиваются и могут применяться в производстве деталей более сложных форм.

Критерии выбора

Первое, на что следует обращать внимание при выборе листогибочного оборудования https://www.stanki.ru/catalog/gibka_listovogo_metalla/ — параметры обрабатываемого материала. Оборудование выбирают по:

назначению — для мастерской достаточно ручного станка, для производства серий продукции требуется электрическое или гидравлическое оборудование;

толщине проката — современные модели станков ориентированы на обработку листов толщиной от 0,5 до 5 мм;

допустимому углу гиба.

При выборе также следует учитывать габариты станка, тип привода, допустимую погрешность, функционал, наличие ЧПУ.

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