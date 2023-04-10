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Особенности и свойства бруса из лиственницы

13 апреля 2023 12:26  [27]

Выбирая брус лиственница строганого типа, стоит обратить внимание на продукцию интернет-магазина "Дядя Юра". Сырьевой базой для материала выступает качественная древесина. Каждое бревно проходит тщательную отборку, чем и обеспечивается готовому изделию долговечность наряду с предельной прочностью. На практике внедряются только улучшенные технологии, применяется современное оборудование.

Из особенностей

Широкая сфера использования бруса из лиственницы объясняется стойкостью в отношении механических нагрузок, повышенной влажности, способностью сохранять тепло. Такой материал часто задействуется при возведении несущих конструкций на примере стен с крышами, балок с перекрытиями.

Основные характеристики:

  • влажность не превышает 18%;
  • плотность в пределах 450-700 кг/м3;
  • длина составляет 2-6 м при ширине в 100-200 мм и высоте в 50-250 мм;
  • устойчивость к возникновению плесени, грибков;
  • предельная точность по геометрическим критериям;
  • теплопроводность соответствует 0,11 Вт/(м*К);
  • прочность по изгибу в пределах 60-100 МПа.

Обозначенные свойства не являются окончательными, конкретные показатели следует уточнять у производителя. Обозначенная интернет-площадка на выгодных условиях реализует и такой продукт как паркетная доска из лиственницы.

Возвращаясь к брусу, следует отметить его прочную структуру, из-за чего период службы достигает десятков лет с сохранением прежних качеств. Уникальные свойства древесины обеспечивают отталкивание воды, что важно в строительстве жилых объектов, особенно в климате с высокой влажностью.

Именно плотная структура обеспечивает хорошую теплоизоляцию создаваемым сооружениям на примере хозяйственных построек с бытовками, бань с добротными полноценными домами. К тому же брус неприхотлив к обработке, соответственно, получаются конструкции самых разных форм. Большое значение имеет экологичность материала, в котором отсутствуют какие-либо примеси с вредными и токсичными компонентами, аллергены. Еще один востребованный продукт в интернет-магазине - вагонка лиственница, отличающаяся доступными ценами и хорошим качеством.

Все приобретенные товары от «Дяди Юры» своевременно поставляются клиентам. Цены же на них гораздо ниже в сравнении с рыночными. Заказ оформляется через специальную форму либо в телефонном формате. В целом реализуемая продукция отличается высокой стойкостью к нагрузкам и повреждениям, остается прочной. Именно эти показатели и обуславливают повышенный спрос.

Реклама. ООО "ТПК ЛЕСОВИК". дядя-юра.рф

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