Современная косметология: преимущества криотерапии

Криотерапия в косметологии становится всё более популярной среди клиентов. Эта процедура заключается в использовании низких температур для лечения проблем кожи. Что такое криотерапия, как она работает, а также, что следует знать о её преимуществах и противопоказаниях к этой процедуре?

История криотерапии

Криотерапия была изначально использована в медицине для лечения различных заболеваний. Однако, в последние годы, она также стала популярной в косметологии. В 1978 году японский ученый Тосиаки Ямагучи случайно обнаружил, что терапия низкими температурами способствует улучшению состояния кожи. С тех пор криотерапия стала широко используемой процедурой в косметологии.

Как работает криотерапия

Криотерапия является неинвазивной процедурой, которая происходит в несколько этапов.

Сначала на кожу наносится специальный гель или крем, который защищает кожу от экстремальных температур.

Затем кожу обрабатывают жидким азотом, который охлаждает её до очень низкой температуры.

Во время процедуры кровеносные сосуды сначала сужаются, а затем расширяются, что стимулирует кровообращение. Это помогает коже восстановить свою упругость и здоровый вид.

Преимущества криотерапии

Криотерапия имеет много преимуществ для кожи. Она:

уменьшает воспаление и отёки,

улучшает цвет кожи,

сужает поры,

стимулирует производство коллагена,

уменьшает признаки старения, такие как морщины.

Кроме того, криотерапия также может помочь уменьшить появление пигментных пятен на коже.

Противопоказания криотерапии

Несмотря на множество преимуществ криотерапии, она не подходит для каждого. Лучше всего консультироваться с дерматологом, чтобы узнать, подходит ли Вам эта процедура. Некоторые противопоказания криотерапии включают аллергию на жидкий азот, болезни сердца, гипертонию и другие медицинские проблемы.

Результаты криотерапии

Результаты криотерапии могут быть разными для каждого клиента. Однако, многие отмечают значительное улучшение состояния кожи после процедуры. Кожа становится более упругой, здоровой и молодой.

Криотерапия является безопасной и эффективной процедурой в косметологии, которая имеет много преимуществ для кожи. Она помогает уменьшить воспаление и отёки, улучшает цвет кожи, сужает поры, стимулирует производство коллагена и уменьшает признаки старения. Однако, прежде чем пройти криотерапию, лучше всего обратиться к дерматологу, чтобы узнать, подходит ли эта процедура в Вашем случае.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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