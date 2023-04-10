Современная косметология: преимущества криотерапии

Криотерапия в косметологии становится всё более популярной среди клиентов. Эта процедура заключается в использовании низких температур для лечения проблем кожи. Что такое криотерапия, как она работает, а также, что следует знать о её преимуществах и противопоказаниях к этой процедуре?
Криотерапия была изначально использована в медицине для лечения различных заболеваний. Однако, в последние годы, она также стала популярной в косметологии. В 1978 году японский ученый Тосиаки Ямагучи случайно обнаружил, что терапия низкими температурами способствует улучшению состояния кожи. С тех пор криотерапия стала широко используемой процедурой в косметологии.
Криотерапия является неинвазивной процедурой, которая происходит в несколько этапов.
Криотерапия имеет много преимуществ для кожи. Она:
Кроме того, криотерапия также может помочь уменьшить появление пигментных пятен на коже.
Несмотря на множество преимуществ криотерапии, она не подходит для каждого. Лучше всего консультироваться с дерматологом, чтобы узнать, подходит ли Вам эта процедура. Некоторые противопоказания криотерапии включают аллергию на жидкий азот, болезни сердца, гипертонию и другие медицинские проблемы.
Результаты криотерапии могут быть разными для каждого клиента. Однако, многие отмечают значительное улучшение состояния кожи после процедуры. Кожа становится более упругой, здоровой и молодой.
Криотерапия является безопасной и эффективной процедурой в косметологии, которая имеет много преимуществ для кожи. Она помогает уменьшить воспаление и отёки, улучшает цвет кожи, сужает поры, стимулирует производство коллагена и уменьшает признаки старения. Однако, прежде чем пройти криотерапию, лучше всего обратиться к дерматологу, чтобы узнать, подходит ли эта процедура в Вашем случае.
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