Ограничения любительского рыболовства введут на Горьковском водохранилище с 15 апреля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ограничения любительского рыболовства будут действовать с 15 апреля по 15 июня на Горьковском водохранилище с впадающими в него реками, а также на озерах, расположенных в административных границах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в нерестовый период разрешена только любительская ловля рыбы с использованием не более двух крючков с берега вне мест нереста. Суточная норма вылова для рыбаков составляет не более 5 кг.

Также на Горьковском водохранилище с притоками и на реке Ветлуге до 31 мая действует запрет передвижения на маломерных судах с использованием двигателей.

За нарушение правил рыболовства может быть назначен в размере от 2 000 до 500 000 рублей и конфисковано судно. Также могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

При этом нарушитель должен будет компенсировать ущерб, нанесенный рыбным запасам, рассчитываемым в соответствии с тарифами, утвержденными Правительством РФ. Например, за один экземпляр незаконно добытого судака придется заплатить 3 305 руб.

Напомним, с 1 марта в Нижегородской области действуют новые правила рыболовства.

Также ранее сообщалось, что с 1 апреля действуют ограничения рыболовства на реке Ока и Чебоксарском водохранилище.