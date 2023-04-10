Нижегородцы могут пожертвовать свои книги и учебники для жителей Харцызска Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородцы могут пожертвовать свои книги и учебники для жителей Харцызска. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, сейчас пункты приема литературы в рамках акции "Дружим книгами" открылись уже в 100 нижегородских библиотеках.

Совместно с администрацией Харцызска был сформирован список необходимой литературы, в который входят классические и современные художественные произведения, учебная и научно-популярная литература. Всего к 1 сентября планируется передать в ДНР 250 наименований учебников и художественных книг.

Нижегородцы могут принести в библиотеки вместе с книгами подписанную открытку, адресованную харцызским читателям, с добрыми пожеланиями и рекомендациями, чем эта книга интересна и полезна.

Также Дом народного единства разработал серию книжных закладок с достопримечательностями Нижегородской области.

Напомним, что в начале июня 2022 года Нижегородская область и Харцызск (ДНР) подписали соглашение о сотрудничестве. Регион уже помогает в восстановлении и развитии коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры Харцызска.