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Общество

Подрядчики приступили к ремонту дорог в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта БКД

18 апреля 2023 12:05  [96] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Благодаря установившейся тёплой и сухой погоде в Нижнем Новгороде стартовали ремонтные работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Подрядные организации приступили к работам на шести объектах, сообщили в ГУММиД.

В настоящее время рабочие демонтируют бортовой камень на улицах Строкина, Козицкого, Карпинского, Верхне-Печёрской, Ярославской и на Комсомольском шоссе. После этого они демонтируют покрытие тротуаров и проведут фрезерование проезжей части.

В остальных районах города работы начнутся согласно графику. Подрядчики уже закупили основные материалы, которые прошли прошли контроль в городской лаборатории.

Гендиректор ГУММиД Андрей Левдиков рассказал, что к ремонту дорожной инфраструктуры по нацпроекту применяется комплексный подход, в рамках которого производится не только замена покрытия проезжей части, но и ремонт тротуаров. В центральной части города, где традиционно много пешеходов, на тротуарах отдаётся предпочтение плитке. "Она выглядит эстетичнее и, если есть необходимость в дальнейшем, проще в ремонте", - пояснил специалист.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев напомнил, что в текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в городе будет отремонтирован 21 участок дорог и путепровод на Московском шоссе. Полный список можно посмотреть по ссылке.

Всего в рамках нацпроекта на ремонт 17 тысяч км дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году будет направлено около 930 млн рублей.

Также работы пройдут по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!". Ещё 130 млн рублей за счёт акцизов от нефтепродуктов выделено на ремонт тротуаров с обустройством велодорожной сети. Кроме того, ямочный ремонт в Нижнем Новгороде пройдёт на площади 160 тысяч кв.м.

Ранее сообщалось, что новую разметку начали наносить на дорогах Нижнего Новгорода.

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Теги:
БКД Дороги Нацпроект
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