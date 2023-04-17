Рабочая встреча Глеба Никитина и Бориса Грызлова прошла в Минске Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов провели рабочую встречу в Минске.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, основной темой встречи стало обсуждение развития отношений между Белоруссией и Нижегородской областью.

Как подчеркнул Глеб Никитин, в ноябре 2023 года в столице Приволжского федерального округа пройдет 18-е заседание совета делового сотрудничества.

"Это в очередной раз показывает, что качество наших контактов – на самом высоком уровне. Ожидаем участия представительной делегации из Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра страны Анатолием Александровичем Сиваком. С помощью таких встреч и визитов мы строим траекторию развития наших связей, максимально отвечающую российско-белорусскому сотрудничеству в рамках Союзного государства в целом", - отметил нижегородский губернатор.

По его словам, у региона и Белоруссии немало направлений совместной взаимовыгодной кооперации в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий, науки и образования, мемориальной деятельности.

Ранее сообщалось, что бюст нижегородскому летчику Валерию Чкалову торжественно открыли в Минске. Напомним также, что Глеб Никитин и Роман Головченко обсудили на встрече в Минске вопросы сотрудничества в различных сферах.