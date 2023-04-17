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Остекление балконов от "СпецБалкон"

19 апреля 2023 12:44  [64]

Остекление балконов и лоджий – популярная услуга. Предлагаем вам заказать её в нашей компании "СпецБалкон".

У нас приемлемые цены. Наши мастера делают работу на высоком уровне. В число наших услуг входит не только остекление лоджий в СПб, но и холодное и теплое остекление балкона, фасадное остекление, установка крыши на балкон.

Наши услуги выполняют профессиональные мастера с большим опытом работы. У нас трудятся и альпинисты, которые умеют работать на высоте.

Посмотреть подробнее про наши услуги и заказать замер можно на сайте specbalkon.ru. Для вас большой выбор цветов профилей и форм остекления. Мы утепляем ваши балконы и лоджии так, что вам будет приятно в них находиться.

Заказывая остекление у нас, вы гарантировано получаете отличный результат!

Подробнее об остеклении балкона

Для этой процедуры мы используем только качественные профили Veka и Rehau. Мы поможем вам подобрать наиболее удачный вид остекления. У нас же вы можете заказать замену холодного остекления на теплое.

Балкон или лоджия всегда выглядят привлекательно и уютно, когда сделано остекление. Благодаря утеплению специальными материалами, в них комфортно находится. В любой сезон они могут стать еще одной комнатой. Например, рабочим кабинетом, комнатой отдыха или зимним садом.

И даже остекленные холодные балконы не бесполезны. В зимний сезон здесь можно хранить различные запасы и домашние заготовки. А летом на таком балконе прохладно и хорошо.

Ну а остекленная лоджия и вовсе может уютной комнатой, в которой можно заниматься разными делами.

У нас в "СпецБалкон" можно заказать П-образное, прямое и Г-образное остекление. Очень эффектно выглядит балкон с панорамным стеклом. Ну и у нас есть для вас нестандартные решения.

Положительные отзывы владельцев балконов о нашей работе – лучшая реклама!

Наши услуги

Предлагаем вам заказать в нашей компании не только остекление, но и различные дополнительные услуги.

Например, это может быть установка подоконников и москитных сеток, установка и отделка крыши, внешняя отделка парапета, внутренняя отделка балконов и многое другое.

На нашем сайте specbalkon.ru вы можете познакомиться с нашими работами. Мы выполняли самое разное остекление, и всегда оно отличалось безупречным качеством.

"СпецБалкон" – динамично развивающаяся компания, которая делает свою работу профессионально. Используем премиальные материалы и профили, в штате компании работают квалифицированные специалисты.

Предлагаем вам заказать остекление балконов у нас! Вы будете довольны!

Реклама. ИП Лосихина Лиана Сергеевна. specbalkon.ru

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