Лев Лещенко исполнит "День Победы" на главной сцене в Дзержинске 9 мая Общество

Фото: с сайта culture.ru

9 мая на главной сцене Дзержинска выступит популярный советский и российский эстрадный певец, исполнитель легендарной песни "День Победы" - народный артист РСФСР Лев Лещенко. Об этом стало известно по итогам планового заседания городского Совета ветеранов Дзержинска.

Участники встречи обсудили предстоящее празднование Дня Победы. Как отметили в горадминистрации, одним из его главных событий станет концерт Льва Лещенко.

Глава города Иван Носков подчеркнул, что его выступление станет особым подарком для всех ветеранов.

"Общая программа по-прежнему без изменений: планируем "Бессмертный полк", традиционный парад, акцию "Свеча памяти", полевые кухни, площадки в городских парках", – рассказал мэр.

Напомним, что Парад Победы в Нижнем Новгороде в этом году пройдёт на площади Минина и Пожарского. В шествии примут участие более тысячи человек, а также современные боевые машины и ретротехника времён Великой Отечественной войны.