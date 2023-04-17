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Политика

Евгений Люлин принял участие в стратсесии Молодежного парламента в Сарове

21 апреля 2023 15:32  [77] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в стратегической сессии Молодежного парламента, которая прошла в Сарове. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Представитель ФГУП "РФЯЦ-ВНИЭФ" Максим Девяткин отметил, что в свете последних геополитических событий главной задачей является сохранение независимости нашей страны и обеспечение мировой безопасности.

"Необходимо выработать эффективные механизмы работы по привлечению образованной и заинтересованной молодежи. Они подразумевают огромную ответственность и не приемлют однобоких и поспешных решений. Поэтому нельзя решать задачу привлечения молодых специалистов в краткосрочной перспективе, думать нужно на опережение - какой будет наша молодежь через 20 и 30 лет", - обратился к участникам стратегической сессии Максим Девяткин.

По итогам работы трех секций молодые парламентарии подготовили предложения о формировании трехступенчатой системы «школа-вуз-предприятие». В основу подготовки специалистов в школах и учреждениях СПО может войти положительный опыт проекта Городецкого Губернского колледжа "Старт ПРОФИ" (baby skills) и региональный юниор-чемпионат "Профессионалы" с участием профильных предприятий региона. 

Также молодые парламентарии предлагают включить директоров заводов в ученые советы вузов и рекомендовать студентам выбирать темы научных работ, актуальных для конкретного производства. Проведение регионального конкурса профмастерства среди молодых специалистов «Я – промышленник» и составление рейтинга предприятий, активно работающих с молодежью, может стать еще одним стимулом повышения квалификации молодых специалистов.

"Тема подготовки и закрепления высококвалифицированных специалистов на предприятиях - это тема будущего нашей страны. Очень важно, что в обсуждении этих вопросов участвует молодежь, по сути, они определяют свое настоящее и будущее. Сейчас нам необходимо возрождать проверенные временем программы по профориентации и наставничеству, совершенствовать программы обучения в СПО и вузах, обеспечивать комплекс мер поддержки для молодых специалистов и возрождать трудовые династии. Думаю, что уже в ближайшее время мы сформируем целостную систему по подготовке кадров в Нижегородском регионе", - отметил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин по итогам марта вошел в ТОП-3 рейтинга глав законодательных органов субъектов РФ от "Медиалогии".

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Молодёжный парламент
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