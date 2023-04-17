Бесплатная вакцинация домашних животных началась в Приокском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

В Приокском районе Нижнего Новгорода началась бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Прививки будут делать специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных Госветуправления Нижнего Новгорода.

Профилактические мероприятия организуют ежегодно в весенний период, особое внимание уделяется животным частного сектора.

"В частном секторе у нас есть практика обхода домов, иногда так удобнее и нам, и хозяевам, ведь сторожевых собак, например, не всегда можно привести. Также мы консультируем жителей по вопросам кормления, лечения и ухода за животными", - рассказали в ветеринарной службе.

Вакцинация будет организована в передвижных станциях по следующему графику:

25 апреля с 16:00 до 18:00 – ул. Кащенко, у дома №23;

26 апреля с 15:00 до 18:00 – посёлок Луч;

27 апреля с 16:00 до 18:00 – д. Ближнеконстантиново (у церкви на ул. Борисова, 19);

27 апреля с 16.00 до 18.00 – д. Ближнеконстантиново, ул. Полевая, 10.

Как отметили в администрации Приокского района, ежегодно специалисты бесплатно прививают порядка 500 домашних животных.

Ранее сообщалось, что шестой государственный ветеринарный кабинет открылся в Нижнем Новгороде - в доме №7 в переулке Камчатском.