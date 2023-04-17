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КЭДО: особенности и преимущества

26 апреля 2023 11:23  [78]

Про кадровый электронный документооборот в последнее время говорят много, и многие специалисты считают, что компаниям необходимо перейти на такую систему. Но перед тем, как перейти на КЭДО стоит все просчитать.

Все, что нужно знать про КЭДО

Итак, что такое КЭДО? Разобраться в этом вопросе не так просто, как может показаться. Данный способ позволяет обмениваться документами и согласовывать их онлайн. Стандартный документооборот уходит на второй план и встречаться с каждым сотрудником лично больше не обязательно. Все вопросы решаются онлайн и происходит это намного быстрее, чем было раньше.

С каждым годом все больше компаний переходят на электронные документы и отказываются от бумажных. Несмотря на такой переход, руководство многих компаний дублирует информацию на бумажных носителях. Но если компания перешла на электронный документооборот, то не стоит переживать, что они потеряются или нечаянно будут удалены. Вся информация тщательно защищается и в архиве хранятся все документы, которые используются в работе.

Преимущества перехода

Подобный переход будет выгоден компании и совершенно не имеет значения в каком направлении компания работает. КЭДО удобен не только для руководства, но и для кадровых специалистов, а также для других сотрудников.

К основным преимуществам КЭДО можно отнести следующие:

  1. Можно экономить время специалистов

Бумажный документооборот отнимает много времени и сил. Для того, чтобы подготовить документы к сдаче, нужно обойти немало кабинетов и получить подпись начальства. А если есть сотрудники, которые работают удаленно, то нужно прибегать к услугам курьера или почты.

Электронные документы могут решить эту проблему и совершенно не имеет значения, где сотрудник живет. Отправить документы можно даже со смартфона.

  1. Минимальные затраты

Компании, которые перешли на электронный документооборот, отмечают, что они стали меньше тратится на канцелярию. Больше не нужно покупать бумагу, заправлять принтер, заказывать печать и оплачивать пересылку документов. К тому же, не нужно выделять помещение для архива. Руководство компании тратится только на покупку лицензии КЭДО-сервиса.

  1. 100% безопасность

Бумажные архивы часто теряются и найти тот или иной документ бывает проблематично. Электронные документы защищены от потери и прочих нюансов. Документация хранится в цифровом архиве и всегда можно найти то, что необходимо.

КЭДО – решение, которое продиктовано временем. Руководство компаний, которые дорожат своим временем и не хотят перегружать сотрудников, давно перешли на подобную систему и рекомендуют так поступить другим.

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