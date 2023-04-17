ЖК "Парковый": основные преимущества

Покупка квартиры – важный шаг. С каждым годом становится все больше людей, которые хотят приобрести квартиру в новостройке и не рассматривают вторичный рынок. Действительно, новостройки – это отличный способ выгодно инвестировать свои средства. Все дело в том, что недвижимость постоянно растет в цене.

ЖК Парковый в Тюмени – это отличная возможность приобрести квартиру в месте, где все продумано до мелочей. Покупатели смогут не только подобрать квартиру с подходящей планировкой, но и получить возможность жить в районе, где все хорошо с инфраструктурой и придомовая территория благоустроенная. К тому же, жильцы могут оставлять свои автомобили на вместительном и охраняемом паркинге, а также наслаждаться красивым видом из окна.

Застройщик предлагает выгодные условия сотрудничества и каждый желающий может приобрести недвижимость по максимально выгодной цене. Если нужной суммы нет на руках, то можно оформить ипотеку.

ЖК «Парковый»: основные преимущества

Про ЖК «Парковый» можно говорить долго. Данный жилой комплекс активно рекламируется, и застройщики уверяют, что каждый человек, кто купит тут квартиру, сможет жить в комфортных условиях. Жилой квартал может похвастаться уникальной архитектурой и благоустроенной придомовой территорией, где каждый будет чувствовать себя максимально комфортно и удобно.

Чтобы окончательно определиться с выбором, стоит обратить внимание на следующие плюсы:

Дома возводятся из кирпича

Данный жилой комплекс хорош тем, что дома строятся из качественного кирпича. Покупатели могут быть уверены, что в их квартире будет отличная шумоизоляция и отличный микроклимат. Зимой в квартире будет тепло, а летом прохладно.

Собственный парк во дворе

Наличие собственного парка – это отличная возможность устраивать прогулки по вечерам и в выходные выбираться на природу. Рядом с домом растут разные деревья. Например, можжевельник и рябина, сирень и гортензию, а также массу других растений.

Застройщик сам делает ремонт

Квартиры сдаются не в черновой отделке, а с ремонтом. К примеру, уже постелен ламинат, установлены двери и натяжные потолки. Ванная комната и туалет также полностью обделаны. Ремонт сделан качественно и во всех комнатах поклеены обои.

Подъезд большой и удобный

Отдельного внимания заслуживает подъезд. Он расположен на уровне земли и нет ступенек, по которым не удобно подниматься с колясками и маленькими детьми.

Застройщики продумали и тот фактор, что у жильцов могут быть велосипеды, самокаты и коляски. Чтобы не тащить их в квартиру, вещи можно оставить в специальном помещении. Каждый жилец имеет ключ от двери, и никто посторонний в комнату не войдет.

Реклама. ООО "СЗ "Баланс Одесская". parkzhk.ru

Pb3XmBtzsyj2yrXsGEouGgdi3wQnvW 2LWrr6Atx