Автопроизводитель анонсировал повышение цен на автомобили Ladа c 1 мая Общество

Фото: с сайта АвтоВАЗа

Российская компания АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на автомобили модельного ряда Lada в среднем на 2%. Об этом заявил президент компании Максим Соколов во время Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", сообщает телеканал "360".

Он подчеркнул, что общий рост цен на автомобили компании в 2023 году не превысит уровень прогнозируемой инфляции.

Президент АвтоВАЗа добавил, что для работающих с компанией дилеров ограничат максимально доступные цены на продажу автомобилей. Если продавцы превысят ограничения - их ожидают жёсткие меры вплоть до расторжения контракта.

"Теперь дилеры, получив от АвтоВАЗа автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной", — пояснил Соколов.

Он добавил, что такое право компании даёт антимонопольное законодательство. Но фиксировать конкретную цену производитель не может, посокльу ему принадлежат только 11 автосалонов из 308 по стране в целом.