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Юных нижегородцев приглашают к участию в инклюзивном конкурсе "Я художник – я так вижу"

03 мая 2023 09:48  [87]

Нижегородских детей пригласили принять участие в VIII Всероссийском инклюзивном конкурсе рисунков "Я художник – я так вижу". Конкурс проводит НКО по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью "Колесо Обозрения" при поддержке Фонда Президентских грантов, в партнёрстве с 34 музеями России, среди которых Эрмитаж, Русский музей, Музей русского импрессионизма. Работы победителей будут представлены на выставке в Музее Москвы.

Участвовать в конкурсе могут дети и молодые люди с инвалидностью, а также их братья и сёстры, в возрасте от 6 до 20 лет. Тема для работ — "Семья в искусстве".

"Семья — это самые близкие люди, кто поддержат в любой ситуации, помогут и вдохновят. Для каждого модель семьи разная. Для кого-то это множество родственников и шумные застолья, а для кого-то — мама и дитя, бабушка и внук. Как воспринимают семью участники, покажут их работы", - отметили организаторы.

Вдохновением для юных художников станут известные всему миру произведения искусства на тему семьи. Работы можно создавать самостоятельно или в рамках развивающей программы, которая разработана организатором конкурса и музеями-партнёрами. В программу включены онлайн и офлайн мастер-классы, экскурсии и лекции.

Так, совместно с музеями разработаны пошаговые инструкции по подготовке конкурсных работ и ролики с мастер-классами. Все материалы созданы с учётом потребностей людей с ментальными особенностями, снабжены субтитрами, большая часть — переводом на русский жестовый язык.

Оценивать работы будут эксперты из 18 городов России. Жюри выберет более ста победителей (каждый музей — по одному победителю в трех разных возрастных категориях), а более 40 юных художников получат специальные призы от партнёров конкурса.

Конкурс проводится в два этапа: до 31 июля — регистрация участников конкурса на сайте ЯТАКВИЖУ.РФ, до 20 августа — приём работ (в том числе, и в цифровом формате).

Результаты конкурса будут объявлены 5 сентября. Награждение победителей, а также открытие выставки планируется в ноябре в Музее Москвы.

Программа конкурса доступна на сайте ятаквижу.рф.

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