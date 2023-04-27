Профессиональное создание дорог

Основная специализация компании типа "Ракета" заключается в проведении строительства дорог автомобильного значения в СПб, а также в области. Специалисты комплексно подходят к выполнению поставленных задач.

Качественные работы

Имея немалый опыт в обозначенной сфере, представители компании быстро и на высоком уровне справляются такими мероприятиями:

проектирование дорог с подбором наиболее оптимальных материалов и технологических процессов с учетом предпочтений клиента, имеющегося у него бюджета;

подготовка качественного основания на примере выравнивания грунта с последующей стабилизацией, расположением геотекстиля, в результате проведенных земляных мероприятий получается долговечная и надежная дорога, не проседающая с течением времени;

изготовление плотной и качественной «подушки», задающей надлежащую жесткость полотну;

создание асфальтного покрытия, применение на практике материалов, выступающих альтернативой для него (гравий со щебнем);

соблюдение в ходе работы действующих стандартов.

Бригады от компании «Ракета» используют при выполнении всех мероприятий современную специализированную технику из личного автопарка. Речь идет о фрезах с грейдерами, экскаваторах с самосвалами. Благодаря именно такому подходу все дорожные манипуляции осуществляются предельно быстро. Как показывает практика, компании удавалось создавать дорогу всего за пару суток. Но сроки предварительно оговариваются с клиентом.

Большое значение имеет критерий качества, доказываемый каждый раз опытными специалистами. Укладка асфальта осуществляется по собственной разработанной технологии. А на получившееся полотно дается гарантия. На выходе получается долговечная и предельно ровная дорога, не нуждающаяся в периодическом ремонте долгие годы.

Для заказчиков решающий фактор представлен доступными ценами. Все мероприятия проводятся «под ключ». Такой подход очень удобен, ведь клиентам не придется одновременно налаживать сотрудничество с несколькими организациями. «Ракета» плотно сотрудничает с проверенными поставщиками, предлагающими хорошие материалы. А благодаря проведению оптовых масштабных закупок получается существенно экономить, снижая впоследствии цены для заказчиков.

Среди частых клиентов стоит отметить частных лиц, небольшие фирмы, крупные корпорации. В работу принимаются заказы на прокладку дорог любой протяженности. Каждый объект рассматривается индивидуально, в его отношении тщательно подбираются материалы, технические оптимальные решения.

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