Ведение бухгалтерского учета: цели и задачи

Бухгалтерский учет – это особая система сбора и учета информации о деятельности хозяйствующего субъекта, его имущественном положении и обязательствах. Все совершаемые операции должны быть подтверждены документами и отражены в бухгалтерском учете в денежном выражении.
Требование обязательной организации ведения бухгалтерского учета закреплено в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете».
Для ведения бухгалтерского учета создаются бухгалтерские службы со штатными сотрудниками, но это не всегда оправдано. Часто недостаток квалификации и опыта приводит к тому, что штатные сотрудники допускают ошибки, которые влекут за собой финансовые потери.
Все больше руководителей принимают решение о передаче ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг. Передача ведения бухгалтерского учета профессионалам является дальновидным бизнес-решением, которое поможет организовать идеальный документооборот, оптимизировать расходы. Бизнес будет гарантировано защищен от претензий налоговых и других контролирующих органов. Затраты на услугу по ведению бухгалтерского учета включаются в расходы при расчете налога на прибыль.
Объем услуги оговаривается в договоре и зависит от пожеланий заказчика.
«Кроу Аудэкс» — ведущая аудиторско-консалтинговая компания России, которая предоставляет полный спектр услуг по ведению бухгалтерского учета. «Кроу Аудэкс» объединяет в своих рядах высококлассных специалистов в области бухгалтерии, финансов, налогообложения и права. Качество выполненных работ контролируется внутренней аудиторской службой.
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