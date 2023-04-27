Ведение бухгалтерского учета: цели и задачи

Бухгалтерский учет – это особая система сбора и учета информации о деятельности хозяйствующего субъекта, его имущественном положении и обязательствах. Все совершаемые операции должны быть подтверждены документами и отражены в бухгалтерском учете в денежном выражении.

Требование обязательной организации ведения бухгалтерского учета закреплено в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете».

Основные задачи бухгалтерского учета

Обеспечить контроль за использованием всех видов ресурсов – материальных, финансовых, трудовых.

Найти и мобилизовать внутрихозяйственные резервы.

Сформировать достоверную, полную информацию о хозяйственной деятельности организации, которая необходима для принятия правильных управленческих решений, представления потенциальным инвесторам, покупателям, поставщикам, а также налоговым, финансовым органам и фондам.

Для ведения бухгалтерского учета создаются бухгалтерские службы со штатными сотрудниками, но это не всегда оправдано. Часто недостаток квалификации и опыта приводит к тому, что штатные сотрудники допускают ошибки, которые влекут за собой финансовые потери.

Все больше руководителей принимают решение о передаче ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг. Передача ведения бухгалтерского учета профессионалам является дальновидным бизнес-решением, которое поможет организовать идеальный документооборот, оптимизировать расходы. Бизнес будет гарантировано защищен от претензий налоговых и других контролирующих органов. Затраты на услугу по ведению бухгалтерского учета включаются в расходы при расчете налога на прибыль.

Что входит в услугу ведения бухгалтерского учета?

Помощь в выборе наиболее подходящей системы налогообложения, разработка актуальной учетной политики, организация системы ведения бухгалтерского учета.

Оформление первичной документации по всем хозяйственным операциям (накладные на отпуск товаров, акты об оказании услуг, счета-фактуры, обработка выписок по расчетному счету, формирование кассовых ордеров и т.д.).

Обработка документов, поступающих от поставщиков, ввод информации в специальную бухгалтерскую программу. Проведение сверок с контрагентами.

Ведение учета товарно-материальных ценностей и основных средств, проведение инвентаризаций. Ежемесячное начисление амортизации по основным средствам.

Подготовка документов для расчета заработной платы – обработка кадровых приказов по движению персонала, составление табеля учета рабочего времени.

Расчет заработной платы, формирование платежных ведомостей и зачисление на банковские карточки сотрудникам. Расчет налогов и сборов.

Подготовка платежных документов на уплату налогов и других платежей.

Формирование и сдача всех видов отчетности.

Объем услуги оговаривается в договоре и зависит от пожеланий заказчика.

Возможности компании «Кроу Аудэкс»

«Кроу Аудэкс» — ведущая аудиторско-консалтинговая компания России, которая предоставляет полный спектр услуг по ведению бухгалтерского учета. «Кроу Аудэкс» объединяет в своих рядах высококлассных специалистов в области бухгалтерии, финансов, налогообложения и права. Качество выполненных работ контролируется внутренней аудиторской службой.

Сотрудничество с компанией «Кроу Аудэкс» позволит организовать грамотный и своевременный бухгалтерский учет с учетом актуальных изменений законодательства и минимизировать риски для бизнеса!

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