График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 мая 2023 18:37  [82] Павловское предприятие передало в зону СВО самоходные тележки
10 мая 2023 17:55  [115] Прощание с соратником Захара Прилепина Александром Шубиным пройдет в Нижнем Новгороде 11 мая
10 мая 2023 17:08  [141] Почти 80 проектов реализуют в Нижнем Новгороде в 2023 году по программе "Вам решать!"
10 мая 2023 16:52  [173] Пешеходный мост со смотровой площадкой открылся на Бору
10 мая 2023 16:47  [136] "Волгаэнерго" работает над повышением качества выпускаемой воды: компания завершила промывку сетей ГВС на Автозаводе
10 мая 2023 16:30  [139] Детский сад на 240 мест открыли на Бору
10 мая 2023 16:16  [151] Законопроект о запрете смены пола в паспорте разрабатывается в России
10 мая 2023 15:54  [166] Давид Мелик-Гусейнов встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину
10 мая 2023 15:35  [246] Нижегородским частным перевозчикам вынесены предупреждения за несоблюдение расписания
10 мая 2023 14:32  [193] Российским авиакомпаниям разрешили осуществлять полеты в Грузию
Общество

Прощание с соратником Захара Прилепина Александром Шубиным пройдет в Нижнем Новгороде 11 мая

10 мая 2023 17:55  [115] Общество

Прощание с соратником Захара Прилепина Александром Шубиным пройдет в Нижнем Новгороде 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

Напомним, что машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области 6 мая, писатель получил травмы и был госпитализирован. В тот же день стало известно о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова.

В результате покушения на Захара Прилепина погиб его соратник - сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой".

В настоящее время состояние Захара Прилепина остается стабильным.

Сегодня писатель рассказал, что Александр Шубин всегда был в центре его походной жизни и жизни его семьи.

"Александр Игоревич Шубин, позывной "Злой", воевал с некоторыми перерывами все эти 9 лет. У нас была небольшая компания все эти годы: 6 человек плюс я. Трое ранены, трое убиты. Саша всегда был в центре всей нашей походной жизни, и даже в жизни моей семьи. Он был центром всего. Когда у меня заболела собака Кержак, мой любимец мастиф, и ему ни один врач не давал ни одного шанса, он сказал, что спасет его, отвез в Москву и жил там с ним полгода, вытаскивая его из операций. И спас.

Он знал всю эту войну наизусть. Но даже если ты знаешь ее наизусть - ты не можешь предусмотреть всё. В этот раз он спас мне жизнь в четвертый раз. Несколько раз во время обстрелов он натурально закрывал меня собой. Если б его не было в машине… Всё понятно, что было бы. Он в очередной раз закрыл меня всем собой. Существует ли на земле форма благодарности за это? Я не знаю. Он был награжден несколькими медалями за храбрость и проявленное мужество. Несмотря на то, что на войну он сбежал в 17 лет, во всех его делах царил полный порядок. Теперь я понимаю, что надо мной, таким взрослым, всегда были его белые, солнечные крылья.

И еще: он никогда не был Злой. Он был очень добрый, он очень много смеялся, улыбался, радовался, Господень мир восхищал его. Он тайно жертвовал на храмы и мечтал о нашей часовне, в нашей деревне. В августе она должна была появиться", - рассказал Захар Прилепин.

Александр Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. В 2014 году, когда началась война на Донбассе, учился в 11 классе. Не окончив учёбу, ушёл в ополчение. Служил в разведке, затем в роте "Мангуст, а в конце 2016 года в Донецке перешёл в батальон Захара Прилепина.

Помимо наград ДНР, Александр Шубин представлен к Ведомственной награде Росгвардии и Ордену Мужества, государственной награде Российской Федерации.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Захар Прилепин Похороны
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph