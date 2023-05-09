Прощание с соратником Захара Прилепина Александром Шубиным пройдет в Нижнем Новгороде 11 мая Общество

Прощание с соратником Захара Прилепина Александром Шубиным пройдет в Нижнем Новгороде 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

Напомним, что машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области 6 мая, писатель получил травмы и был госпитализирован. В тот же день стало известно о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова.

В результате покушения на Захара Прилепина погиб его соратник - сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой".

В настоящее время состояние Захара Прилепина остается стабильным.

Сегодня писатель рассказал, что Александр Шубин всегда был в центре его походной жизни и жизни его семьи.

"Александр Игоревич Шубин, позывной "Злой", воевал с некоторыми перерывами все эти 9 лет. У нас была небольшая компания все эти годы: 6 человек плюс я. Трое ранены, трое убиты. Саша всегда был в центре всей нашей походной жизни, и даже в жизни моей семьи. Он был центром всего. Когда у меня заболела собака Кержак, мой любимец мастиф, и ему ни один врач не давал ни одного шанса, он сказал, что спасет его, отвез в Москву и жил там с ним полгода, вытаскивая его из операций. И спас.

Он знал всю эту войну наизусть. Но даже если ты знаешь ее наизусть - ты не можешь предусмотреть всё. В этот раз он спас мне жизнь в четвертый раз. Несколько раз во время обстрелов он натурально закрывал меня собой. Если б его не было в машине… Всё понятно, что было бы. Он в очередной раз закрыл меня всем собой. Существует ли на земле форма благодарности за это? Я не знаю. Он был награжден несколькими медалями за храбрость и проявленное мужество. Несмотря на то, что на войну он сбежал в 17 лет, во всех его делах царил полный порядок. Теперь я понимаю, что надо мной, таким взрослым, всегда были его белые, солнечные крылья.

И еще: он никогда не был Злой. Он был очень добрый, он очень много смеялся, улыбался, радовался, Господень мир восхищал его. Он тайно жертвовал на храмы и мечтал о нашей часовне, в нашей деревне. В августе она должна была появиться", - рассказал Захар Прилепин.

Александр Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. В 2014 году, когда началась война на Донбассе, учился в 11 классе. Не окончив учёбу, ушёл в ополчение. Служил в разведке, затем в роте "Мангуст, а в конце 2016 года в Донецке перешёл в батальон Захара Прилепина.

Помимо наград ДНР, Александр Шубин представлен к Ведомственной награде Росгвардии и Ордену Мужества, государственной награде Российской Федерации.