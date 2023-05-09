Фонд Потанина открыл приём заявок на II цикл конкурса "Профессиональное развитие" Общество

НКО из Нижегородской области приглашаются к участию в конкурсе Фонда Потанина "Профессиональное развитие". Грантовый фонд конкурса составляет 100 млн рублей.

Как рассказали организаторы, конкурс призван поддерживать профессиональное развитие специалистов социально ориентированных, спортивных, музейных организаций, а также вузов для расширения их профессиональных компетенций и повышения качества их деятельности.

Согласно информации, II цикл грантового конкурса проводится по программам "Эффективная филантропия", "Сила спорта", "Музей без границ" и "Стипендиальная программа Владимира Потанина". Подать заявку можно в двух номинациях: "Институциональный опыт" и "Индивидуальная траектория" (для физических лиц).

В конкурсе могут принимать участие штатные сотрудники российских некоммерческих организаций. Приём заявок на II цикл продлится до 30 мая 2023 года.

Физические лица в случае победы в конкурсе смогут получить грант до 300 тысяч рублей на обучение, а также пройти стажировки в одной или нескольких организациях.

Организации-победители получат поддержку в виде грантов до 750 тысяч рублей на образовательные программы для своих сотрудников или на трансляцию лучших практик и наработок для профессионального сообщества.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена по ссылке.

Напомним, представители двух учреждений культуры из Нижегородской области стали победителями конкурса Фонда Потанина "Музей 4.0". Так, в их числе победителей оказался проект "Диктатура металла. "Трогательная история" Университета Лобачевского, который выиграл грант в размере 2,9 млн рублей, а также проект "Космическое погружение" Нижегородского планетария - на его реализацию выделен грант в размере 2,6 млн рублей.