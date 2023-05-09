Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Время работы Нижегородского кремля продлено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Обзор деятельности компании "Капром"

15 мая 2023 11:06  [75]

Известная компания Капром специализируется на поставках и последующем монтаже лент транспортерного действия. С их помощью полностью автоматизируются процессы на производственных объектах, осуществляющих различные виды деятельности. И не важно, какие форматы охватывает конкретная компания, будь то пищевой комбинат или магазин по самообслуживанию, горнодобывающий завод и пр.

Интересные факты

Благодаря налаженным производственным мощностям заявленной компании изготавливаются в больших объемах ленты конвейерного исполнения практически любых разновидностей, они бывают:

  • полимерными и резинотканевыми;
  • по толщине продукция варьируется в пределах 0,4 – 22 мм;
  • ширина готовых изделий составляет 120 – 3000 мм;
  • имеется возможность создания вспомогательных лопаток с профилями, необходимыми при работе на вертикальных конвейерах и с субстанциями сыпучего исполнения.

Все ленты конвейерного исполнения от компании типа "Капром", а также комплектующие детали к ним полностью отвечают заявленным ГОСТ 22644-77, 20-85. В реализацию направляются исключительно проверенные и прошедшие проверку на качество изделия. Это и не удивительно, ведь в компании налажена и отлично функционирует система контроля. В результате на выходе получаются исключительно надежные и долговечные приспособления, рассчитанные на разные виды современных конвейеров.

Особенности

Большим спросом среди потребителей пользуется лента типа БКНЛ-65. Она изготавливается на основе полиэфирного тканевого или хлопкового сырья. В качестве амортизирующего промежуточного пласта используется резина, не удивительно, что готовый материал выдерживает удары с толчками. К тому же тщательно продуманный состав обеспечивает ленте надежность и длительность в применении. Она стандартно задействуется в отношении:

  • сыпучих материалов;
  • штучной продукции;
  • кусковых фрагментов.

В продажу обычно поставляются описываемые изделия с шевронной и гладкой поверхностью, обкладки бывают нерабочими и рабочими с прокладками из ткани. За счет последних обеспечивается усилие разрывного действия в пределах 2600 Н/мм. Что касается численности тканевых деталей и толщины обкладок из резины, они определяются конкретной спецификой эксплуатации готовых лент для конвейеров.

Если говорить о повышенной прочности, она задается специально продуманной структуре, промазочной специальной смеси, пропиточному составу. Этим и объясняется широкая сфера применения описываемых изделий.

Реклама. ООО "Компания Капром". kaprom.ru Kra23uXvp

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph