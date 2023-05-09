Обзор деятельности компании "Капром"

Известная компания Капром специализируется на поставках и последующем монтаже лент транспортерного действия. С их помощью полностью автоматизируются процессы на производственных объектах, осуществляющих различные виды деятельности. И не важно, какие форматы охватывает конкретная компания, будь то пищевой комбинат или магазин по самообслуживанию, горнодобывающий завод и пр.

Интересные факты

Благодаря налаженным производственным мощностям заявленной компании изготавливаются в больших объемах ленты конвейерного исполнения практически любых разновидностей, они бывают:

полимерными и резинотканевыми;

по толщине продукция варьируется в пределах 0,4 – 22 мм;

ширина готовых изделий составляет 120 – 3000 мм;

имеется возможность создания вспомогательных лопаток с профилями, необходимыми при работе на вертикальных конвейерах и с субстанциями сыпучего исполнения.

Все ленты конвейерного исполнения от компании типа "Капром", а также комплектующие детали к ним полностью отвечают заявленным ГОСТ 22644-77, 20-85. В реализацию направляются исключительно проверенные и прошедшие проверку на качество изделия. Это и не удивительно, ведь в компании налажена и отлично функционирует система контроля. В результате на выходе получаются исключительно надежные и долговечные приспособления, рассчитанные на разные виды современных конвейеров.

Особенности

Большим спросом среди потребителей пользуется лента типа БКНЛ-65. Она изготавливается на основе полиэфирного тканевого или хлопкового сырья. В качестве амортизирующего промежуточного пласта используется резина, не удивительно, что готовый материал выдерживает удары с толчками. К тому же тщательно продуманный состав обеспечивает ленте надежность и длительность в применении. Она стандартно задействуется в отношении:

сыпучих материалов;

штучной продукции;

кусковых фрагментов.

В продажу обычно поставляются описываемые изделия с шевронной и гладкой поверхностью, обкладки бывают нерабочими и рабочими с прокладками из ткани. За счет последних обеспечивается усилие разрывного действия в пределах 2600 Н/мм. Что касается численности тканевых деталей и толщины обкладок из резины, они определяются конкретной спецификой эксплуатации готовых лент для конвейеров.

Если говорить о повышенной прочности, она задается специально продуманной структуре, промазочной специальной смеси, пропиточному составу. Этим и объясняется широкая сфера применения описываемых изделий.

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