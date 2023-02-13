Полное благоустройство проведут на участке улицы Родионова после завершения строительства метро Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Полное благоустройство проведут на участке улицы Родионова после завершения строительства метро. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро НН".

Напомним, стройплощадка станции метро "Площадь Сенная" будет расширена до участка улицы Родионова. Здесь под землей будут обустроены оборотные тупики подвижного состава.

Как отметили в ГУММиД, котлован станции "Сенная" будет расположен так, чтобы минимизировать влияние на существующие жилые дома и меньше перекладывать инженерные сети.

Подготовку площадки уже начали. На участке улицы Родионова осуществляется расчистка земли от деревьев, кустарников. Также будет проведена перепланировка территории.

Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода выдал разрешение на работы и получил компенсационные выплаты.

После завершения строительства метрополитена на этой территории будет выполнено полное благоустройство и озеленение.

Напомним, с 17 марта для пешеходов из-за строительства метро закрыли участок улицы Сеченова.

Также ранее сообщалось, что работы по заливке свай и укреплению грунта стартовали на стройплощадке метро на площади Сенной.