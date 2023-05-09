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Общество

Дальнейшую тактику лечения и реабилитации Захара Прилепина определит консилиум медиков федеральных научно-медицинских центров

22 мая 2023 19:23  [106] Общество

Фото: с сайта zaharprilepin.ru

Специалисты оценивают состояние Захара Прилепина как стабильное. Пока что по рекомендации врачей он ещё остаётся в палате интенсивной терапии, ему начали проводить реабилитационные мероприятия.

Как рассказали в пресс-службе общественного деятеля, с ним проводят занятия по активной и пассивной лечебной физкультуре.

Кроме того, в ближайшие дни запланирована консультация с врачами федеральных научно-медицинских центров для согласования дальнейшей тактики лечения и реабилитации.

19 мая нижегородскому писателю Захару Прилепину сделали третью по счёту операцию. По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, врачи надеются, что данная операция станет последним оперативным вмешательством.

Напомним, что машину сопредседателя партии "Справедливая Россия" 6 мая взорвали в Нижегородской области.

Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.

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Теги:
Захар Прилепин Медицина и здоровье
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