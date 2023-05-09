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Общество

Захар Прилепин по рекомендации врачей остаётся в палате интенсивной терапии

21 мая 2023 17:45  [100] Общество

Состояние Захара Прилепина оценивается как стабильное.

Пока что по рекомендации врачей он еще остаётся в палате интенсивной терапии, сообщили в пресс-службе общественного деятеля.

Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели.

В планах также расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК.

Напомним, что машину нижегородского писателя Захара Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области.

Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован.

Замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов лично встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину на месте взрыва автомобиля в Борском районе.

Напомним, 19 мая нижегородскому писателю Захару Прилепину сделали третью по счету операцию. 

По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, врачи надеются, что данная операция станет последним оперативным вмешательством.

 

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Теги:
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