Захар Прилепин по рекомендации врачей остаётся в палате интенсивной терапии Общество

Состояние Захара Прилепина оценивается как стабильное.

Пока что по рекомендации врачей он еще остаётся в палате интенсивной терапии, сообщили в пресс-службе общественного деятеля.

Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели.

В планах также расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК.

Напомним, что машину нижегородского писателя Захара Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области.

Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован.

Замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов лично встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину на месте взрыва автомобиля в Борском районе.

Напомним, 19 мая нижегородскому писателю Захару Прилепину сделали третью по счету операцию.

По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, врачи надеются, что данная операция станет последним оперативным вмешательством.