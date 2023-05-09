Свыше 22 тысяч IT-компаний получили аккредитацию в России Бизнес

Минцифры провело аккредитацию уже более 22 тысяч IT-компаний. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные, озвученные главой министерства Максутом Шадаевым

"У нас на текущий момент аккредитованных IT-компаний — 22 247", — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

По его словам, ведомство заинтересовано в том, чтобы как можно больше таких компаний прошло перерегистрацию. Для этого на портале "Госуслуги" открыта форма, через которую можно подать заявление на подтверждение аккредитации.

Процедура возможна до конца дня 1 июня, затем в течение месяца будет идти проверка, а до 20 июля специалисты примут окончательное решение.

Максут Шадаев добавил, что IT-компании 10 июня получат уведомления о дополнительных требованиях по аккредитации, и у организаций появится возможность доработать свою заявку.

При этом почти 2 тысячи компаний не дали согласия на раскрытие данных в ФНС. В итоге их ждёт лишение аккредитации.