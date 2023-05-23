В доме отключили электричество: что делать?

Отключение электроэнергии всегда причиняет массу неприятностей. В большинстве случаев это происходит по двум причинам:
В первом случае соответствующие службы обычно предупреждают жильцов заранее с указанием примерного времени отсутствия напряжения. Это даёт возможность подготовиться к временным неудобствам заблаговременно. Аварийное отключение непредсказуемо, однако рачительный хозяин сможет минимизировать потери, зная, как действовать во внештатной ситуации.
Прежде всего, нужно попытаться выяснить причину исчезновения напряжения. В частности, позвонить соседям и узнать, есть ли у них свет. Если нет, то следующий звонок следует сделать в диспетчерскую службу: там наверняка знают о проблеме. Если же электричества нет только в вашем доме (квартире), проверьте свой электрощит. С большой долей вероятности вы обнаружите там выбитый входной автомат. Отключите энергоёмкие приборы и попытайтесь вернуть автомат в рабочее положение. Неудавшаяся попытка свидетельствует о серьёзности проблемы, и самым разумным решением будет вызов электрика.
После отключения света желательно отсоединить от розеток все электроприборы, так как при возобновлении подачи электричества может произойти скачок напряжения.
Если в многоквартирном доме длительное отключение электроэнергии грозит лишь порчей продуктов из-за неработающего холодильника, то в загородной резиденции последствия будут намного серьёзнее. Многие частные дома имеют автономную систему водо- и теплоснабжения. Неработающий насос, электрический или энергозависимый газовый котёл оставят вас без воды и тепла, а зимой проблема усугубится угрозой размораживания отопительной сети.
Проблема нестабильного электроснабжения обычно решается двумя способами: установкой источника бесперебойного питания (ИБП) или приобретением электрогенератора. Резерв ИБП мощностью 3-10 кВт обычно не превышает 12 часов, после чего требуется перезарядка аккумуляторов. По этой причине надёжней будет обзавестись бензиновым генератором с автозапуском. Такой агрегат мощностью 15 кВт способен полностью обеспечить электроэнергией большой коттедж на длительный период. При ёмкости топливного бака 30-60 л он проработает в непрерывном режиме порядка 6-10 часов. Примерно через полчаса (время на охлаждение) агрегат потребуется дозаправить. Цикл можно повторять до тех пор, пока не восстановится централизованное энергоснабжение.
Фото с сайта generator-energy.ru
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