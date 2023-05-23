В доме отключили электричество: что делать?

Отключение электроэнергии всегда причиняет массу неприятностей. В большинстве случаев это происходит по двум причинам:

плановое отключение для проведения профилактических работ или ремонта (замены) оборудования;

авария на ЛЭП или трансформаторной подстанции.

В первом случае соответствующие службы обычно предупреждают жильцов заранее с указанием примерного времени отсутствия напряжения. Это даёт возможность подготовиться к временным неудобствам заблаговременно. Аварийное отключение непредсказуемо, однако рачительный хозяин сможет минимизировать потери, зная, как действовать во внештатной ситуации.

Какие меры нужно предпринять

Прежде всего, нужно попытаться выяснить причину исчезновения напряжения. В частности, позвонить соседям и узнать, есть ли у них свет. Если нет, то следующий звонок следует сделать в диспетчерскую службу: там наверняка знают о проблеме. Если же электричества нет только в вашем доме (квартире), проверьте свой электрощит. С большой долей вероятности вы обнаружите там выбитый входной автомат. Отключите энергоёмкие приборы и попытайтесь вернуть автомат в рабочее положение. Неудавшаяся попытка свидетельствует о серьёзности проблемы, и самым разумным решением будет вызов электрика.

После отключения света желательно отсоединить от розеток все электроприборы, так как при возобновлении подачи электричества может произойти скачок напряжения.

Чем можно заменить центральное электроснабжение

Если в многоквартирном доме длительное отключение электроэнергии грозит лишь порчей продуктов из-за неработающего холодильника, то в загородной резиденции последствия будут намного серьёзнее. Многие частные дома имеют автономную систему водо- и теплоснабжения. Неработающий насос, электрический или энергозависимый газовый котёл оставят вас без воды и тепла, а зимой проблема усугубится угрозой размораживания отопительной сети.

Проблема нестабильного электроснабжения обычно решается двумя способами: установкой источника бесперебойного питания (ИБП) или приобретением электрогенератора. Резерв ИБП мощностью 3-10 кВт обычно не превышает 12 часов, после чего требуется перезарядка аккумуляторов. По этой причине надёжней будет обзавестись бензиновым генератором с автозапуском. Такой агрегат мощностью 15 кВт способен полностью обеспечить электроэнергией большой коттедж на длительный период. При ёмкости топливного бака 30-60 л он проработает в непрерывном режиме порядка 6-10 часов. Примерно через полчаса (время на охлаждение) агрегат потребуется дозаправить. Цикл можно повторять до тех пор, пока не восстановится централизованное энергоснабжение.

Фото с сайта generator-energy.ru

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