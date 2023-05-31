Эксперт-мониторинг событий с 26 мая по 2 июня 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – ЦИПР – 2023 в Нижнем Новгороде.

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что VIII конференция "Цифровая индустрия промышленной России" / ЦИПР- 2023 в Нижнем Новгороде породила всплеск профессионального и публичного внимания, потому, что, с одной стороны, в работе форума участвует представительная делегация правительства России, крупного бизнеса и ведущих госкорпораций во главе с председателем правительства РФ М. Мишустиным. С другой стороны, - потому что с этой форумной площадки стали просматриваться новые горизонты отечественной IT-индустрии.

На несколько дней Нижний Новгород становится центром инфраструктуры притяжения отечественных и зарубежных IT-разработчиков. Собственный потенциал развития цифровой индустрии Н.Новгорода, точкой роста которого является IT-кампус "НЕЙМАРК", участие представителей стран БРИКС, которое стало результатом действия комплексной программы по реализации сотрудничества со странами БРИКС на 2022−2024 годы, утвержденной губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, - всё это открывает новые горизонты, в пределах которых предстоит развиваться российской версии цифровизации.

На одной грани этого горизонта предстоит утвердиться в отечественной разработке модели–аналога ChatGPT. Найти свой цифровой почерк, свою формулу цифровой эффективности – дело новое. Обычно заимствовали что-то чужое, готовое. Исходной точкой отсчёта суверенной цифровизации видится конституционное положение о том, что Россия – социальное государство. Поэтому, в отличие от западной цифровизации, которая ведёт общество к "безлюдным" производствам, отечественной версии предстоит IT-освоение таких процессов, которые будут сохранять эффективное присутствие человека в публичном хозяйстве. Особенно это касается сферы образования, здравоохранения, управления, судопроизводства, законотворчества, науки, искусства, физкультуры, где "безлюдность" совершенно не допустима.

Определение линии горизонта развития систем "искусственного интеллекта" необходимо, чтобы цифровой почерк России отличался от китайской версии, получившей название "система социального кредита" (ССК). Единая система социально-рейтинговых кодов, "чёрные" списки, национальная платформа обмена кредитной информацией и другие компоненты китайской ССК создают угрозу ослабления права человека на тайну личной жизни. Стремление собирать всё больше и больше сведений о каждом гражданине ведёт к опасной грани распада личностной самотождественности и самостоятельности человека.

Разработчикам российской версии "искусственного интеллекта" предстоит самостоятельно осмыслить этот вызов человеку и найти новое решение, при котором право человека на неприкосновенность частной жизни остаётся в ряду традиционных ценностей нашего общества.

Федеральная тема – Объявлена созидательная пятилетка.

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к.филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев отмечает, что в пятницу 26 мая на встрече с представителями "Деловой России" Президент В.В. Путин внес предложение об объявлении в России "пятилетия созидательного предпринимательского труда". В этом предложении прозвучали слова о том, что данное пятилетие необходимо наполнить не протокольными, декларативными мероприятиями и лозунгами, а конкретной предметной работой, которая должна отталкиваться от "реальных проблем, обозначить их и последовательно решать".

Здесь, как мне кажется, можно провести четкую историческую параллель почти столетней давности, когда в нашей стране также были объявлены пятилетние планы по развитию нашего государства. Именно первая пятилетка 1928 – 1932 гг. была задумана с целью перераспределения ресурсов в самые необходимые на тот момент отрасли промышленности, а именно военную и тяжелую. Почему же был выбран именно пятилетний срок? Считается, что именно пятилетка является наиболее оптимальным сроком для строительства крупных сооружений, перспективного расчета среднегодовой урожайности и подготовки необходимых кадров для работы на вновь открытых предприятиях.

Давайте теперь обратимся к причинам и результатам реализации первого пятилетнего плана в Советском Союзе. Либеральная экономическая политика, которая во многом лежала в основе НЭПа, не оправдала тех надежд, которые вкладывали в нее ее авторы. Советский Союз отстал практически во всех отраслях промышленности. Тогда руководством страны во главе с И.В. Сталиным было принято решение о проведении модернизации и индустриализации всего народного хозяйства страны. Напомню, что за годы первой пятилетки было введено в эксплуатацию более 1600 крупнейших предприятий, в том числе и наш Горьковский автомобильный завод. Кроме него, были построены такие предприятия как Челябинский металлургический завод, Уралмаш, Новокузнецкое металлургическое предприятие и многие, многие другие, некоторые из которых работают до сих пор. В конечном итоге, результатом первой пятилетки было создание с "нуля" тяжелого машиностроения, собственного топливно-энергетического комплекса, собственных добывающих и перерабатывающих предприятий, создание транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, была создана широкая сеть образовательных учреждений, которые готовили кадры для работы на вновь открывающихся предприятиях. Сегодня представители либеральной мысли говорят о том, что многие результаты первой пятилетки были сфальсифицированы, были приписки и т.д. Однако, факты вещь упрямая. Итоги первой пятилетки позволили Советскому Союзу стать полностью независимым от стран Запада.

Схожие задачи встали сегодня и перед современной Россией. За годы проведения либеральных реформ, многие технологии и знания, которые обеспечивали наш суверенитет, были утрачены. Под лозунгами о необходимости проводить кооперацию на общемировом уровне, встраиваться в процесс общемирового разделения труда, огромное количество предприятий были закрыты, а многие были проданы западным инвесторам, в том числе и оборонные. Особенно ярко все эти проблемы обозначились в контексте нынешних событий. Дело доходит до того, что Президент издал указ о фактическом переводе оборонных предприятий под государственное управление. К данной теме мы уже обращались.

Понимание того, что нашей стране предстоит опять произвести рывок в промышленной сфере неоднократно было показано на самом высоком уровне. "За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях", - сказал В.В. Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год. Глава государства пояснил, что это нужно, "чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции".

Сегодня уже созрели не только понимание необходимости проведения новой масштабной индустриализации, но и появились условия для этого. Многие западные предприятия ушли с нашего рынка. Эту нишу хотят заполнить китайские, турецкие компании и предприятия других стран.

Но решать эту задачу необходимо нам и самостоятельно. А для этого целесообразно обратиться к опыту первых пятилеток. То есть следует обозначить план развития, четко поставить задачи, расставить приоритеты, назначить ответственность за выполнение плановых показателей, сроки и этапы выполнения каждого пункта плана и обязательно спрашивать за выполнение или невыполнение каждого пункта. Не призываю полностью вернуться к социалистической модели экономики, это и не возможно по многим причинам. Однако государство должно более активно вмешиваться в экономику, ставя задачи частному капиталу и контролировать исполнение. Кроме этого, необходимо опять наладить подготовку кадров, в которых сегодня нуждается российская промышленность.

Таким образом, можно сказать, что "пятилетие созидательного предпринимательского труда", должно рассматриваться не только с экономической точки зрения, но должно нести и социальную составляющую, то есть быть социально-экономическим пятилетием.

Региональная тема – Агломерация как институт планирования.

Эксперт "Минин-центра", руководитель представительства Российского Союза строителей по Нижегородской области, председатель постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов подчеркивает, что 23 мая в Нижнем Новгороде состоялось выездное заседание Правления Российского Союза строителей (РСС) на тему: "Агломерация как институт территориального планирования и объект правового регулирования".

Безусловно, это важный и многоуровневый разноплановый вопрос, который требует детальной проработки и обсуждения, так как гармоничное и нормативное формирование и развитие агломераций оказывает положительное влияние на многие аспекты жизни. Это и концентрация трудовых и финансовых ресурсов, и обеспечение единого управления целостным территориально-экономическим образованием. В России в настоящее время сформировалось более 40 городских агломераций, численность населения в которых устойчиво возрастает и уже превысила 73 млн человек.

Но, к сожалению, приходится констатировать, что правовое регулирование процессов формирования агломераций не в полной мере соответствует требованиям сегодняшнего дня, что в свою очередь, не позволяет эффективно задействовать весь потенциал данного института.

На данный момент, правовой статус агломераций остается не в полной мере урегулированным. Это обусловлено также тем, что в действующих правовых актах нет единообразного подхода к сущности и пространственной организации агломераций. Поэтому на федеральном и региональном уровнях требуется проработка стратегий управления агломерационными процессами в рамках концепций пространственного развития.

В настоящее время по развитию агломераций в регионах России ведется активная работа в рамках утвержденной Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, разрабатываются методики, направленные на формирование единой градостроительной политики в агломерациях.

Говоря о перспективах правового регулирования, стоит отметить, что существует необходимость принятия отдельного федерального закона "О городских агломерациях" прежде всего с целью придания городским агломерациям самостоятельного статуса, как объекта государственного и муниципального управления.

Отмечу, что в октябре 2022 года на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был размещен проект Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ", разработчиком которого выступил Минстрой России. Несмотря на свою обоснованную значимость и актуальность, законопроект пока не внесен в Госдуму, сейчас подводятся итоги публичного обсуждения текста нормативно-правового акта.

И это только один из шагов на этом пути. Все наши предложения, которые затрагивают многие аспекты данного вопроса, на заседании были не просто озвучены, но и зафиксированы для дальнейшей системной проработки, как экспертным сообществом, так и представителями власти. Уверен, что при четко выработанной позиции мы сможем грамотно управлять процессами развития территорий.