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Общество

Захар Прилепин награжден орденом Мужества

06 июня 2023 15:47  [119] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Захар Прилепин награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно информации, писатель был удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Напомним, что машину сопредседателя партии "Справедливая Россия" 6 мая взорвали в Нижегородской области.

Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.

Ранее сообщалось, что полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Захара Прилепина, наградили в Семеновском районе.

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Теги:
Захар Прилепин Награды
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