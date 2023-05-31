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Захар Прилепин награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно информации, писатель был удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
Напомним, что машину сопредседателя партии "Справедливая Россия" 6 мая взорвали в Нижегородской области.
Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.
Ранее сообщалось, что полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Захара Прилепина, наградили в Семеновском районе.
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