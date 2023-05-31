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Происшествия

Мастер газовой службы приговорен к условному сроку за взрыв газа в Дальнеконстантиновском районе

09 июня 2023 12:15  [57] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Мастер газовой службы приговорен к условному сроку за взрыв газа в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, что обрушение дома в селе Маргуша в результате взрыва газа произошло вечером 19 апреля 2021 года. В результате ЧП пострадали 8 человек и погиб трехмесячный ребенок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома в день взрыва газа.

Следствие установило, что утром 19 апреля 2021 года мастер службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования поручил провести газ в квартиру, где впоследствии произошел взрыв, без проверки состояния отключающих устройств, на которых не были установлены заглушки. В результате проведенных работ произошла утечка газа.

Подсудимый свою вину не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

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Теги:
Взрыв газа Дальнеконстантиновский район Суд
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