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Проект благоустройства парка имени Кулибина представлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.
Как рассказали специалисты МБУ "Нижегородгражданпроект", проект разрабатывался с учетом минимального вмешательства в экосистему города при обновлении парка. На территории обновят существующие дорожки, добавлены две транзитные тропинки и кольцевая беговая дорожка.
Также будет установлена новая детская площадка из нескольких зон, новое ограждение парка, обновлен шахматный павильон, у которого появится фуд-корт.
Кроме того, в парке появится аллея изобретений Кулибина, новые лавочки, урны и обновленное озеленение. Так, планируется высадить 69 лиственных и 30 хвойных деревьев, около 1000 кустарников.
Напомним, что изначально благоустройство в парке им.Кулибина планировалось провести в 2021 году. Подрядчик на работы был найден в июле, однако было принято решение перенести благоустройство на 2022 год, но реализация проекта была вновь перенесена на 2023 год в связи со строительством метро.
В этом году за благоустройства парка им. Кулибина в 2023 году в рамках федерального проекта ФКГС нацпроекта "Жильё и городская среда" проголосовало 3 835 жителей Нижегородского района.
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