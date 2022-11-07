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Общество

Проект благоустройства парка имени Кулибина представлен в Нижнем Новгороде

17 ноября 2022 11:46  [181] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект благоустройства парка имени Кулибина представлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Как рассказали специалисты МБУ "Нижегородгражданпроект", проект разрабатывался с учетом минимального вмешательства в экосистему города при обновлении парка. На территории обновят существующие дорожки, добавлены две транзитные тропинки и кольцевая беговая дорожка.

Также будет установлена новая детская площадка из нескольких зон, новое ограждение парка, обновлен шахматный павильон, у которого появится фуд-корт.

Кроме того, в парке появится аллея изобретений Кулибина, новые лавочки, урны и обновленное озеленение. Так, планируется высадить 69 лиственных и 30 хвойных деревьев, около 1000 кустарников. 

Напомним, что изначально благоустройство в парке им.Кулибина планировалось провести в 2021 году. Подрядчик на работы был найден в июле, однако было принято решение перенести благоустройство на 2022 год, но реализация проекта была вновь перенесена на 2023 год в связи со строительством метро.

В этом году за благоустройства парка им. Кулибина в 2023 году в рамках федерального проекта ФКГС нацпроекта "Жильё и городская среда" проголосовало 3 835 жителей Нижегородского района.

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Теги:
Благоустройство Парки
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