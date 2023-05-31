Эксперт-мониторинг событий с 9 по 16 июня 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Слом воли Запада, есть ключ к Победе

Эксперт "Минин-центра", к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов считает, что одной из самых значимых новостей последнего времени стала телевизионная пресс-конференция, которую президент РФ Владимир Путин провел с ведущими российскими "корреспондентами на передовой" (военкорами), состоявшаяся 13 июня. Мероприятие проводилось на фоне, начавшегося 4 июня украинского контрнаступления, подрыва Каховской ГЭС, продолжающихся "информационных вбросов" по поводу второй волны мобилизации, а также ряда резких заявлений российских политиков относительно будущего специальной военной операции. Среди собравшихся было много тех, кто стал известен благодаря своим репортажам из зоны СВО: Евгений Поддубный, Семен Пегов (Wargonzo), Александр Сладков, Мурад Газдиев, популярный блогер-аналитик Юрий Подоляка, Александр Коц и многие другие.

Сценарий был реализован как "неформальная встреча", чтобы позволить присутствующим озвучить самые насущные вопросы "с передовой". Например, Семён Пегов пожаловался на то, что некоторым военнослужащим не выплачивают обещанные премиальные за уничтожение ценной техники ВСУ, включая боевые самолеты. На это Владимир Путин ответил, что не знал об этом, но немедленно примет меры, чтобы исправить это и убедиться, что им всё выплатят. Также Владимир Путин сделал много интересных признаний, в том числе о "проколах" российского Минобороны. Он также признал, что СВО выявила отсутствие у России многих столь необходимых современных систем, таких как БПЛА и высокоточных боеприпасов, что проукраинскими аккаунтами было истолковано как констатация, что в России их все еще нет. Тем не менее, Президент РФ иначе расставил акценты, отметив, что Россия в настоящее время производит в 10 раз больше беспилотников, чем раньше, а также в 3 раза больше некоторых обычных вооружений и в 10 раз в определенных типах столь необходимых систем, таких как высокоточные боеприпасы. Фактически можно сказать, что данная встреча стала каналом трансляции ряда месседжей российского руководителя, как внутренней аудитории, так и внешним наблюдателям.

Прежде всего, отметим очевидные "намеки" относительно общих планов СВО и того, что Россия намерена делать на Украине. Так, президент официально констатировал, что потери Украины в "контрнаступлении" являются "катастрофическими". Некоторые из цифр, которые он назвал, это свыше 500 единиц уничтоженной бронетехники, включая более 160 танков, что составляет 20-30% общих поставок западной техники. Примечательно, что он озвучил, что Россия в свою очередь потеряла 54 танка и имеет соотношение потерь 1 к 10 по сравнению с Украиной. Неясно, имел ли он в виду исключительно танки или общее количество бронетехники и транспортных средств. При этом многие подбитые российские боевые машины будут восстановлены и, следовательно, не являются полными, безвозвратными потерями.

По сути, потенциальные действия России после "контрнаступления" Украины будут зависеть от того, каковы будут реалии в конце этого периода. С одной стороны, мы можем предположить, что он намеренно осторожничал, чтобы не выдать планы Генерального штаба. Но, с другой стороны, он, вероятно, сделал очевидный намек на то, что планы России будут зависеть от того, насколько будет подорван наступательный потенциал Украины. Если Россия не сможет уничтожить его значительную часть в предстоящие месяцы, то следующая фаза может просто превратиться в более «вязкую» позиционную войну, когда Россия будет продолжать медленно продвигаться вперед, используя артиллерию и высокоточное вооружение для уничтожения тылов ВСУ.

Однако, если украинская сторона потеряет большую часть техники и вооружений, а также понесет существенные потери в живой силе, это даст России шанс на собственное крупное наступление. Если применять "чтение между строк" это согласуется с его следующими комментариями по поводу мобилизации. Тем более, что накануне Стрелков заявил, что Россия будет вынуждена начать еще одну массовую мобилизацию не позднее августа. Очевидно, что это то, о чем до сих пор широко обсуждается, и поэтому Путин был вынужден обратиться к этой теме. При этом он раскрыл гораздо больше информации, чем может показаться на первый взгляд. Он произнес несколько важных вещей. Так, он дал понять, что мобилизация зависит от целей, которые будут выбраны. Это можно считать признанием того, что Россия еще не определилась со способами достижения своих целей, а методы зависят от того, как будут развиваться события и что предпримет Киев. Лишь в том случае если ВСУ удастся избежать существенных потерь российское руководство готово вернуться к рассмотрению возможности мобилизации для гораздо более широкого наступления и до полной капитуляции противника. Однако, на данный момент, по мнению Путина, ситуация не требует этого, а Россия может достигнуть полного уничтожения (капитуляции) ВСУ наличными силами. Он приводит несколько цифр, которые дают нам представление о том, почему он так оптимистичен. По его словам, с января этого года 150 тыс. контрактников вступили в ряды ВС РФ, 10 тыс. из которых только за последнюю неделю.

Кроме того, ещё в сентябре 2022 г. Россия начала частичную мобилизацию и привлекла дополнительные 300 тыс. При этом следует напомнить, что на начальном этапе СВО у России было всего 150-200 тыс. военнослужащих, включая вооруженные силы ЛНР и ДНР, частные военные компании, подразделения Росгвардии, СОБР и т.д.

Таким образом, это позволяет реально оценить текущие силы России в диапазоне 600-700 тыс. Здесь следует напомнить о решении об увеличении вооружённых сил России до 1,5 млн. человек, из которых 695 тыс. должны быть контрактниками, и эти цифры, похоже, указывают, что кампания по привлечению на контрактную военную службу является частью этого запланированного расширения ВС РФ. Если это так, то новая мобилизация вряд ли необходима для того, чтобы Россия продолжала успешные наступательные операции. Это означает, что, например, как уже давно отмечал полковник Макгрегор, что в России продолжается "скрытая мобилизация" в виде привлечения на контрактную службу. Возникает вопрос, зачем нужна новая массовая мобилизация, если все равно вооруженные силы пополняются десятками тысяч в месяц? Фактически Россия на самом деле медленно наращивает гигантские силы, которые к концу этого года или в следующем году могут достичь диапазона от 800 тыс. до 1 млн., которые будут медленно «подавлять» ВСУ. Хотя Украина также проводит мобилизацию, и очевидно более "принудительно", их мобилизация, скорее лишь компенсирует численность войск на прежнем уровне, а не фактически увеличивает их общую силу.

Однако, как ранее подразумевал Путин, есть вероятность более активных действий России в зависимости от того, какой урон Россия может нанести ВСУ в нынешнем «контрнаступлении». Фактически, он выразил сожаление по поводу того, что Каховская дамба была подорвана, заявив, что наводнение не позволяет украинцам атаковать на Херсонском направлении, и что Россия предпочла бы, чтобы они шли в атаку там, поскольку это было бы связано с их огромными потерями.

В этой связи интересно и его указание на необходимость создания "санитарной зоны" на территории Украины для обеспечения безопасности ряда российских регионов, а также была затронута тема действий диверсионных групп противника на российской территории, включая события в Белгородской области. Другими словами, он обращается к распространенной теме, почему Россия продолжает позволять Украине "пересекать красные линии" без какого-либо ответа. По его мнению, Россия ответила. Одним из таких ответов стали удары по украинской военной инфраструктуре в глубоком тылу, другим – удар по штабу ГУР. Кроме того, он намекает, что были сделаны и другие, предположительно скрытые вещи, которых нет в средствах массовой информации.

Наконец, последняя неделя отметилась и рядом резких заявлений в российском информационном пространстве о дальнейшем ходе специальной военной операции. Так, депутат Госдумы Елена Панина заявила, что денацификация Украины означает ее деамериканизацию. Сергей Караганов сделал резонансное заявление о ядерной атаке, а Дмитрий Медведев буквально взорвал украинский интернет 12 июня, разместив на своем аккаунте фотографию киевской площади Майдан Незалежности с пометкой "российская площадь".

При всех прочих такая информационная активность вряд ли носит случайный характер, а ее содержательную сторону не следует вырывать из контекста общей ситуации, которая складывается вокруг специальной военной операции. Очевидно, что сегодня в западном политическом и экспертном сообществе происходят пусть и малозаметные, но вполне очевидные изменения. Сегодня тема «нанесения военного поражение России» постепенно отходит на второй план. Активизируются кейсы "корейского сценария", делаются вбросы по поводу переговорных позиций. Стороны готовятся к следующему раунду "поиска договоренностей". Очевидно, что жесткие послания с российской стороны обозначают границы допустимого в решении украинской проблемы и говорят не столько о желании эскалации, сколько о неизменности целей специальной военной операции.

Региональная тема –Форум "Твой Герой"

Эксперт "Минин – центра", к.и.н., проректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Иван Калмыков отмечает, что с 12 по 15 июня в Музее Победы в Москве проходил Всероссийский патриотический форум "Твой Герой", организованный программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи. Шестьсот специалистов в сфере патриотического воспитания и работы с молодёжью, волонтеров, поисковиков, военнослужащих приехали в столицу со всей страны, включая новые регионы России. В работе форума приняла участие и делегация Нижегородской области.

В День России мероприятие открыл первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он зачитал приветственный адрес главы государства Владимира Путина участникам форума, а также отметил важность патриотического воспитания в современных реалиях и подчеркнул важность внедрения демобилизованных военнослужащих специальной военной операции в работу с молодёжью.

За время форума участники посетили 40 образовательных и дискуссионных площадок в четырёх тематических секциях: "Веди за собой!", "Бери пример!", "Знай правду и действуй!", "Умело управляй командой!", где обсудили вопросы наставничества, педагогической и воспитательной работы в системе гражданско-патриотического воспитания, информационную борьбу, взаимодействие с бойцами специальной военной операции и демобилизованными военнослужащими, участвующими в проекте служения "Твой Герой", а также вопросы внедрения в школы начальной военной подготовки.

Совсем недавно Нижегородская область стала одним из экспериментальных регионов по созданию единых центров по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Учредителями нижегородского "Авангарда" стали ДОСААФ России, региональное отделение ДОСААФ Нижегородской области и правительство Нижегородской области. В связи с этим ценно было изучить рекомендации Министерства обороны России, опыт "Авангардов" Калининграда, Перми, Ленинградской области, Челябинска, Москвы и Краснодара, чтобы перенять лучшие практики и учесть организационные сложности при создании единого центра.

Участники нижегородской делегации отлично проявили себя в создании и реализации проектов, направленных на воспитание гражданского патриотизма. Так, доцент НГТУ им. Р.Е. Алексеева Елена Дубик представила участникам форума опыт волонтерского отряда "ПромЭкскурсовод", который уже несколько лет знакомит молодых нижегородцев с прошлым и настоящим крупнейших промышленных предприятий области. А начальник отдела патриотического воспитания студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского Алёна Гришина рассказала о школе генеалогии "Сквозь поколения". Благодаря этому проекту молодые люди получают практические навыки составления родословной и постигают историю страны через историю семьи.

Одним из главных результатов форума стали предложения по совершенствованию системы патриотического воспитания для "Стратегии реализации молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года", которые совместно разрабатывали участники и эксперты форума.

Муниципальная тема – Интеграция новых регионов на всех уровнях.

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к.филос. н., доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев подчеркивает, что Нижегородская область активно помогает интеграции новых территорий Российской Федерации. Основные направления сотрудничества – строительство, экономика, образование, наука, культура, спорт. Однако есть менее заметный, но не менее важный вид сотрудничества между нашей областью и новыми субъектами РФ. В столице региона ведется серьезная работа по интеграции ведомственных учреждений в единое социально-экономическое пространство - речь идет о Федеральной налоговой службе.

В июне 2023 г. в Нижний Новгород, в Приволжский Институт Повышения Квалификации ФНС России прибыла группа налоговых инспекторов из Донецкой и Луганской республик для получения знаний, необходимых в дальнейшей работе в своих территориальных округах. Надо отметить, что сотрудники Института не только будут обучать и уже обучают прибывших коллег профессиональным навыкам, но ими разработана достаточно обширная культурно-просветительская программа, включающая в себя дополнительные лекции по истории России, психологическое консультирование, экскурсионные программы по городу и области и т.д. Так, что наш регион и на уровне ведомственного взаимодействия помогает интеграции новых территорий РФ.

Приволжский Институт Повышения Квалификации ФНС России, куда приехали на обучение сотрудники из новых территорий является ведомственным и входит в структуру ФНС РФ. Здесь повышают свою квалификацию сотрудники налоговых органов из всех регионов России, начиная от Сахалина и заканчивая Калининградом. За год только на дневной форме обучения проходит повышение квалификации более 4000 человек, а на заочной форме – более 10 000. За свою истории в его стенах получили подготовку более 213 000 человек. Материально-техническая база Института позволяет принимать слушателей на современном уровне.

Преподавательский состав Института в основном состоит из действующих практиков или же тех, кто недавно занимался практической деятельностью, а сейчас передает свой опыт и знания сотрудникам налоговых органов, что является сильной стороной учебного заведения.

История этой образовательной организации берет свое начало в 1981 г. Однако наибольшей расцвет Института относится к последним годам, когда появились новые программы подготовки и обучения. Так, наряду с основными вопросами, касающимся администрирования различных видов налогов, программ, касающихся банкротства предприятий, появилась необходимость готовить налоговых инспекторов и по вопросам, связанным с проектным управлением в налоговых органах, информационной безопасности, стратегическому и инновационному менеджменту. Более того, в Институте большое внимание уделяется вопросам, связанным с психологической подготовкой сотрудников при работе с налогоплательщиками, подчеркиваются такие аспекты как клиентоцентричность, соблюдение приемов и правил делового общения и этике государственного служащего. В настоящее время Институт предлагает более 140 образовательных программ.

Приволжский Институт Повышения квалификации ФНС России является одним из ведущих государственных образовательных учреждений, осуществлявших деятельность в области дополнительного профессионального образования в сфере налогообложения и финансов и достойно представляет государственные структуры новым гражданам России