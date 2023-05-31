Полочные ценникодержатели из пластика – универсальность, практичность

Пластиковые полочные держатели для ценников обладают многочисленными преимуществами, которые делают их популярным выбором в розничной торговле. Будь-то большой супермаркет или небольшой бутик, пластиковые ценникодержатели обеспечивают практичность и привлекательность, необходимые для эффективности продаж.

На сайте ТМ Plastigy можно получить всю необходимую информацию о преимуществах держателей для ценников, произведенных методом экструзии, и воспользоваться выгодным предложением – ценникодержатели оптом для стеллажей по доступной цене с доставкой по всей России.

Незаменимый инструмент, позволяющий эффективно доносить информацию о ценах до покупателей

Держатели для ценников из пластика используются для:

правильной организации торговли;

выгодной выкладки различной продукции;

эффективного отображения цен;

необходимой информации о товаре.

Типы полочных ценникодержателей из ПВХ

В предложении ТМ Plastigy полочные ценникодержатели различной длины, а также выполненные в различных видах крепления и любых цветах RAL:

Накладные. Этот тип имеет пластиковый зажим, который надежно крепится к полкам магазина или витринам с товарами.

Самоклеящиеся – имеют клейкую основу, которая позволяет наклеивать их непосредственно на торговое оборудование и стеллажи.

Петлевые (откидные) ценникодержатели представляют собой комбинацию пластиковой основы и прозрачной пластиковой крышки. Крышку можно приподнять, чтобы получить информацию о цене. Такие держатели идеально подходят для товаров, требующих дополнительной защиты.

Преимущества пластиковых полочных ценникодержателей

Основные достоинства:

Долговечность

Могут выдерживать длительный износ при ежедневном использовании в розничной торговле. Будь-то случайные удары или разливы, пластиковые ценнодержатели гарантируют, что информация о ценах останется четкой и разборчивой.

Универсальность

Пластиковые держатели для ценников можно использовать в соответствии с требованиями к брендингу или демонстрации продукции. Независимо от того, предпочитает ли владелец торговой точки минималистский дизайн или необходимо добавить яркий цвет, чтобы привлечь внимание покупателей, пластиковые ценникодержатели обеспечивают визуально привлекательное впечатление от покупки.

Простота ухода

Держатели легко чистить и дезинфицировать, что делает их идеальным выбором для помещений, где поддержание высокого уровня гигиены имеет решающее значение. Регулярное протирание дезинфицирующими средствами позволяет сохранить свежий вид ценников.

Простота использования

Установка не требует особых усилий. Держатели с клипсами можно без труда прикрепить к полкам или стеллажам. В свою очередь самоклеящиеся держатели прочно приклеиваются к поверхностям. Откидная конструкция некоторых держателей упрощает процесс обновления информации о ценах, поскольку их можно легко открыть и закрыть, когда это необходимо. Такая простота использования экономит время и усилия сотрудников магазина, обеспечивая беспрепятственный процесс покупки для покупателей.

Экономичность и доступная цена

По сравнению с альтернативными материалами, такими как металл или картон, пластиковые ценникодержатели являются экономически выгодным решением для торговых предприятий.

Пластик легко доступен и экономичен в производстве, что делает его отличным выбором для розничной торговли. Экономичность позволяет торговым предприятиям направлять ресурсы на другие сферы деятельности.

Фото с сайта pos.plastigy.com

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