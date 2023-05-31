Полочные ценникодержатели из пластика – универсальность, практичность

Пластиковые полочные держатели для ценников обладают многочисленными преимуществами, которые делают их популярным выбором в розничной торговле. Будь-то большой супермаркет или небольшой бутик, пластиковые ценникодержатели обеспечивают практичность и привлекательность, необходимые для эффективности продаж.
На сайте ТМ Plastigy можно получить всю необходимую информацию о преимуществах держателей для ценников, произведенных методом экструзии, и воспользоваться выгодным предложением – ценникодержатели оптом для стеллажей по доступной цене с доставкой по всей России.
Держатели для ценников из пластика используются для:
В предложении ТМ Plastigy полочные ценникодержатели различной длины, а также выполненные в различных видах крепления и любых цветах RAL:
Основные достоинства:
Могут выдерживать длительный износ при ежедневном использовании в розничной торговле. Будь-то случайные удары или разливы, пластиковые ценнодержатели гарантируют, что информация о ценах останется четкой и разборчивой.
Пластиковые держатели для ценников можно использовать в соответствии с требованиями к брендингу или демонстрации продукции. Независимо от того, предпочитает ли владелец торговой точки минималистский дизайн или необходимо добавить яркий цвет, чтобы привлечь внимание покупателей, пластиковые ценникодержатели обеспечивают визуально привлекательное впечатление от покупки.
Держатели легко чистить и дезинфицировать, что делает их идеальным выбором для помещений, где поддержание высокого уровня гигиены имеет решающее значение. Регулярное протирание дезинфицирующими средствами позволяет сохранить свежий вид ценников.
Установка не требует особых усилий. Держатели с клипсами можно без труда прикрепить к полкам или стеллажам. В свою очередь самоклеящиеся держатели прочно приклеиваются к поверхностям. Откидная конструкция некоторых держателей упрощает процесс обновления информации о ценах, поскольку их можно легко открыть и закрыть, когда это необходимо. Такая простота использования экономит время и усилия сотрудников магазина, обеспечивая беспрепятственный процесс покупки для покупателей.
По сравнению с альтернативными материалами, такими как металл или картон, пластиковые ценникодержатели являются экономически выгодным решением для торговых предприятий.
Пластик легко доступен и экономичен в производстве, что делает его отличным выбором для розничной торговли. Экономичность позволяет торговым предприятиям направлять ресурсы на другие сферы деятельности.
Фото с сайта pos.plastigy.com
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