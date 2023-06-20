Укладка асфальтобетона началась на вантовом мосту через Оку на трассе М-12 Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Дорожные рабочие приступили к укладке асфальтобетона на вантовом мосту через Оку на скоростной автодороге М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Согласно информации, данные виды работ завершатся в августе.

Смесь доставляется на место производства специальным транспортом, оборудованным котлом-термосом на автомобильном шасси. Машина обладает функциями поддерживания заданной температуры и равномерным перемешиванием. Далее происходит распределение асфальта по всей ширине полотна специальным укладчиком при температуре от 200 до 215 градусов Цельсия.

Важнейшим свойством литого асфальтобетона является его водонепроницаемость, что улучшает гидроизоляцию плиты проезжей части мостовых сооружений. Преимущество такого типа покрытия – отсутствие необходимости уплотнения катками, высокое сцепление с вышележащими слоями, упругость и эластичность. Также строители монтируют барьерное и перильное ограждения, красят металлоконструкции пролетных строений, пилонов и железобетонных опор.

Длина мостового перехода, который свяжет Владимирскую и Нижегородскую области в районе Мурома, составляет 1,4 км, а суммарный вес металлоконструкций обоих направлений - более 6,5 тыс. тонн.

Это единственный вантовый мост на М-12. Система нового моста под Муромом более чем наполовину состоит из российских компонентов. Объект стал эффективной экспериментальной площадкой, где были применены отечественные технологии, оборудование и компоненты для мостостроения. Благодаря технологическим решениям его возведут за 2,5 года. Ни один вантовый мост в стране в такие сроки не строился.

К концу августа работы на мосту через Оку завершатся, и уже в сентябре все желающие смогут беспрепятственно проехать по М-12 от Москвы до Арзамаса.