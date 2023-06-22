Интерьер спальни: какая мебель понадобится, кроме кровати

Самая уютная и удобная комната в любом доме – это спальня. Здесь всё дышит покоем и безопасностью, а обстановка максимально отвечает вкусам и привычкам хозяев. Во всяком случае, так должно быть. Для того, чтобы ночной отдых был по-настоящему полноценным, недостаточно выбрать хорошую кровать и комфортабельный матрас. Следует сформировать вокруг ложа особое пространство, в котором вам будет приятно засыпать и просыпаться. Поговорим о том, какая мебель для этого нужна.

Тумбы и комоды

Традиционно возле кровати устанавливают небольшие парные тумбы, высота которых выбирается вровень с краем матраса или на несколько сантиметров больше. На них ставят прикроватные светильники, кладут телефон, очки или книгу. В ящиках хранятся мелочи, которые могут понадобиться перед отходом ко сну или после пробуждения.

Не менее важным элементом спальни является комод. В его объёмных ящиках хранится постельное и нательное бельё, полотенца, другие необходимые вещи. Нередко комод выполняет для женщины функцию туалетного столика: над ним размещают большое зеркало, а в верхние ящики складывают косметику и бижутерию. Удобные тумбы и комоды в современном стиле предлагает фабрика SILVA на страницах своего каталога https://silvamebel.ru/catalog/spalni/komody_i_tumby/.

Платяной шкаф

Повальное увлечение шкафами-купе постепенно проходит, и обычный платяной шкаф с распашными дверцами уверенно возвращает себе утраченные позиции в наших спальнях. Оказалось, что современная фурнитура и наполнение позволяют ему успешно конкурировать с новомодными системами хранения, зато выглядит он не в пример более аккуратно и уютно. Современная мебельная промышленность предлагает множество вариантов шкафов для спальни: одно-, двух- и трёхстворчатые, угловые, с зеркальными дверцами, с открытыми полками и т.д. Нужно лишь выбрать подходящую модель и не забыть о свободном пространстве для открывания дверец и выдвигания ящиков.

Подвесные полки

Как правило, полки помещают над изголовьем или по обе стороны от него. Они могут быть открытыми или закрытыми, располагаться в один ряд или в несколько рядов и даже формировать вокруг изголовья уютную нишу. На полках могут стоять книги, размещаться необходимые мелочи, аудиотехника и т.д. Низко расположенные, они успешно заменяют прикроватные тумбы, что важно для комнат небольшого размера. Очень стильно выглядит спальня с полками, на которых располагаются вьющиеся комнатные растения. Они придают комнате необычный вид и делают её особенно уютной.

Реклама. ИП Минасян Арутюн Мкртичевич. silvamebel.ru Kra23aJgr