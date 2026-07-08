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Общество

Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде

08 июля 2026 17:30 Общество

8 июля в Нижнем Новгороде состоялся парад семьи. Праздничное мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

В этом году город во второй раз присоединился к Всероссийской акции (0+). Шествие стало центральным событием программы, посвященной празднику, а также Дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Колонна участников проследовала от храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Большой Покровской до Манежа.

На площадке у Манежа состоялся благодарственный молебен. Здесь же чествовали супружеские пары, которые прожили вместе долгие годы.

Как прошел праздник — смотрите в фоторепортаже НИА «Нижний Новгород».

Фото: Александр Воложанин

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Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи
Парад семьи

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Теги:
Дети Праздники Семья
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Фоторепортажи
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 17:30
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
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