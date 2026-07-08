Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде Общество

8 июля в Нижнем Новгороде состоялся парад семьи. Праздничное мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

В этом году город во второй раз присоединился к Всероссийской акции (0+). Шествие стало центральным событием программы, посвященной празднику, а также Дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Колонна участников проследовала от храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Большой Покровской до Манежа.

На площадке у Манежа состоялся благодарственный молебен. Здесь же чествовали супружеские пары, которые прожили вместе долгие годы.



Как прошел праздник — смотрите в фоторепортаже НИА «Нижний Новгород».

Фото: Александр Воложанин