Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде

8 июля в Нижнем Новгороде состоялся парад семьи. Праздничное мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности.
В этом году город во второй раз присоединился к Всероссийской акции (0+). Шествие стало центральным событием программы, посвященной празднику, а также Дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.
Колонна участников проследовала от храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Большой Покровской до Манежа.
На площадке у Манежа состоялся благодарственный молебен. Здесь же чествовали супружеские пары, которые прожили вместе долгие годы.
Как прошел праздник — смотрите в фоторепортаже НИА «Нижний Новгород».
Фото: Александр Воложанин
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