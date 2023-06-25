Около 100 идей о развитии г.о.г. Бор было предложено в ходе стратегической сессии Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Стратегическая сессия, посвященная развитию городского округа, прошла в рамках актуализации стратегии развития Нижегородской области на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Бор активно развивается как промышленный центр. При этом здесь реализованы крупные спортивные проекты, многое сделано в плане благоустройства. Одно из наиболее перспективных направлений для развития территории – жилищное строительство. Для формирования целостного видения будущего важно учитывать позицию жителей и экспертов. У Бора огромный потенциал, нужно грамотно им распорядиться", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 50 экспертов.

Участники озвучили около ста предложений, большая часть которых касается повышения туристической привлекательности Бора. Одна из задач – сделать город интересным для туристов, которые пользуются канатной дорогой. Для этого необходимо развитие туристической инфраструктуры и индустрии гостеприимства.

Специалистов для развития туризма готов обучать Борский губернский колледж. Также эксперты отметили необходимость большей интеграции образовательных программ учебного заведения с потребностями промышленных предприятий городского округа.

Кроме того, был затронут вопрос расширения "бутылочного горлышка" на Стеклозаводском шоссе.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

Стратегическая сессия "Территория цифрового лидерства" прошла 7 июня. В ходе нее IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области.

19 июня в стратегической сессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района.