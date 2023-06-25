Международные грузоперевозки от компании "Орлан"

В последнее время особенно популярна стала перевозка грузов из Китая. У России налажены хорошие связи с Китаем, поэтому многие бизнесмены пользуются логистическими услугами на перевозку товаров из этой страны.

У нас в компании "Орлан" можно заказать контейнеры из Китая. Такой тип перевозок очень выгоден и приятен. Груз доставляется в специальной закрытой таре или контейнере. Он не вскрывается на протяжении всей перевозки. Доставка происходит с помощью ж/д транспорта или морем.

Выгодное географическое положение Поднебесной помогает этой стране успешно осуществлять грузоперевозки в другие страны. У нас представлен этот вид перевозок по разным маршрутам, стоимость их индивидуальна и зависит от вида груза и многих других факторов.

С нами сотрудничать действительно выгодно. Ведь груз будет доставлен без повреждений, в оговоренные сроки, с отсутствием лишних расходов клиента.

Мы готовы доставить груз из Китая в течение 15 дней. Вы можете также заказать у нас и грузоперевозки из других стран: Европы, Азии, Скандинавии, Турции, США, Индии, Японии, и других.

Почему мы

Сотрудничество с нами окажется для вас действительно надежным и верным решением. Мы стабильная компания, которая успешно развивается. Готовы предложить для вас выгодные условия грузоперевозок.

Наши преимущества:

досмотр документов за 2 дня;

таможенное оформление день в день;

лицензия таможенного представителя;

и другие плюсы.

У нас широкая география работы. В штате только высококвалифицированные специалисты. Мы предлагаем перевозки разными видами транспорта из всех стран мира, а также таможенное оформление любых видов грузов. Подробнее узнать о нас можно на сайте https://orlan.su/.

Помимо грузоперевозок, интересным направлением нашей работы является поставка спутникового и IT-оборудования. Оказываем логистический сервис в качестве 3PL-провайдера. Мы делаем не только поставку подобных типов устройств, но можем сделать и его заказ от вашего имени.

В сфере грузоперевозок компромиссов быть не может. Каждый стремится получить качественную услугу. Именно такие надежные услуги вы можете получить у нас.

Работаем с самыми разными странами и городами, предлагаем выгодные цены на грузоперевозку. Можно заказать: складское хранение товара, складскую логистику, маркировку товара, аутсорсинг ВЭД, и многое другое.

"Орлан" – вы можете нам доверять, качественные грузоперевозки наше кредо. Мы поможем вам!

Фото с сайта orlan.su

Реклама. ООО "Орлан". orlan.su Kra23iQTD