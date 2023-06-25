Опыт волонтеров, отработавших в госпиталях и больницах в новых регионах, стал основой для законодательных изменений в здравоохранении Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

С начала СВО "Единая Россия" организовала отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах – медицинское. За это время на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях местным медикам помогали более 2 тысяч человек. Это врачи российских учреждений здравоохранения, медсестры, студенты-медики.

"В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои и помощь врачей была нужна, как "воздух". В те дни "Единая Россия" открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города - "Аполлония". Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа - яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали на Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным", - рассказал депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Хубезов, который сам в третий раз отправился добровольцем на фронт.

Ежедневно с июня 2022 года помощь пациентам и врачам больницы интенсивного лечения Мариуполя, больницы им. Калинина в Донецке, военного госпиталя в Луганске, а также жителям Херсонской области в пунктах временного размещения оказывают волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты".

"Они делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь. При необходимости выезжают с бригадами скорой, а также помогают эвакуировать раненых. В больнице интенсивного лечения в Мариуполе, где не работает лифт, они транспортируют тяжелобольных пациентов: переносят их на процедуры и обратно. Наши волонтеры имеют и опыт работы в экстремальных условиях. Они помогали в госпитале в Лисичанске, который находится вблизи линии боевого соприкосновения", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Подготовить волонтеров к работе в медучреждениях новых регионов помогают специально организованные "Единой Россией" курсы.

"По линии Минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины", - отметил Дмитрий Хубезов.

Он координировал работу медиков-волонтеров на Донбассе с первых дней СВО. С началом мобилизации ушел на фронт, служил в военном госпитале вблизи линии фронта в ЛНР. В конце мая Дмитрий Хубезов попросил освободить его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО. Его опыт работы в зоне спецоперации стал основой для разработки законодательства о первой помощи.

"По линии "Единой России" вместе с коллегами из партийного проекта "Здоровое будущее" планируем внести новое положение народной программы - обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны", - добавил он.

Отвечать за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Руководитель исполкома и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов отметил, что в Нижегородской области много людей присоединилось не только к сбору гуманитарной помощи, но не остались в стороне и те, кто по зову сердца и своей профессии связан с медициной.

"От различных организаций отправлялись и продолжают сейчас помогать на территории новых регионов нижегородские добровольцы-медики. Одними из первых выехали на освобожденные территории и наши молодогвардейцы. Тем более у кого-то из ребят уже был подобный опыт после работы в Сирии. За все время они побывали в городах Луганск, Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Красный Лиман. Выполняли свой врачебный долг, участвовали в спасательных операциях, а параллельно занимались еще сбором и доставкой гуманитарной помощи. При содействии регионального отделения и депутатского корпуса "Единой России" постоянно отправляются грузы как на передовую, так и мирным жителям. В составе каждого – помимо продуктов, одежды, детских товаров обязательно передаем лекарства и медицинские средства", - сказал Алексей Антонов.