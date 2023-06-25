Как рефинансировать ипотеку и получить дополнительные деньги

Рефинансирование ипотеки — это финансовый механизм, позволяющий заемщику переоформить существующий ипотечный кредит на новый по выгодным условиям. Как правило, такие банковские программы привлекают пониженными процентными ставками, уменьшением срока выплаты, различными вариантами корректировки ипотечных параметров. Клиент банка вправе снизить размер ежемесячных платежей или объединить несколько кредитов в один. Также заемщик может не только погасить задолженность, но и получить деньги при рефинансировании ипотеки. Дополнительные средства направляются на улучшение жилищных условий — ремонт, перепланировку дома, покупку машино-места или другие личные нужды.

Подбор подходящего момента для рефинансирования ипотеки играет значимую роль. Процедура обычно выгодна при выполнении следующих условий:

если по кредиту не успели заплатить более половины от всей суммы долга;

при подаче заявки раньше, чем за полгода до окончания выплат;

если банк предлагает уменьшенную процентную ставку на 2–3% и более.

Рефинансирование позволяет снизить размер ежемесячных платежей, которые стали обременительными для семейного бюджета. При этом появляется возможность не испортить просрочками кредитную историю.

В некоторых банках предлагаются программы рефинансирования, которые позволяют заемщику получить дополнительные деньги сверх остатка по ипотечному кредиту. Это становится возможным, если текущая рыночная стоимость залогового имущества превышает сумму оставшегося долга. По сути, заемщик получает возможность использовать свою недвижимость эффективнее. Узнать размер ставки по рефинансированию ипотеки и рассчитать выгоду оформления кредита можно с помощью онлайн-калькулятора, который размещен на сайте выбранного банка.

Процесс переоформления жилищного займа состоит из нескольких этапов:

Подача заявки на новый кредит в выбранный банк. Сбор и подготовка необходимых документов. Проведение оценки недвижимости, которая указана в качестве обеспечения кредита. Этот этап важен, поскольку от него зависит возможная сумма дополнительных денег, которые можно получить для использования в личных целях. Оформление новых страховок.

Заключительные этапы включают подписание договора рефинансирования, перевод средств на погашение исходного кредита, переоформление залога в Росреестре с последующей передачей документов в банк. Весь процесс может занять до 2–3 месяцев, поэтому потребуется терпение и планирование каждого шага.

Необходимо учесть, что рефинансирование ипотеки повлечет дополнительные затраты на оценку, страхование жизни и здоровья заемщика. Поэтому перед началом процесса важно провести тщательный анализ и планирование бюджета.

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