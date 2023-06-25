"Партия роста" поддержит кандидатуру Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области Политика

Павел Солодкий

Политический совет регионального отделения партии "Партия роста" принял решение не выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Нижегородской области.

"Мы видим реальные позитивные изменения, которые происходят в нашем регионе сегодня. У губернатора есть четкая стратегия развития, которая во многом совпадает с целями и задачами нашей партии. Взгляды на то, как должны развиваться экономика и бизнес в Нижегородской области, у нас очень близки, поэтому на предстоящих выборах губернатора Нижегородкой области региональное отделение "Партии роста" поддержит действующего главу региона Глеба Никитина", - заявил председателем нижегородского отделения партии Павел Солодкий.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.



От партии ЛДПР в губернаторских выборах примет участие руководитель фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов.



Партия "Справедливая Россия-За правду" не будет выдвигать своего кандидата. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель регионального совета партии Татьяна Гриневич заявила о поддержке действующего губернатора Глеба Никитина.

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" на конференции 29 июня выдвинуло кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области.

Также своих кандидатов 29 июня выдвинули "Партия пенсионеров" и "Гражданская сила".