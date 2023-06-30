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Экономика

Владимир Путин заявил о росте экономических показателей РФ выше ожиданий

05 июля 2023 11:32  [39] Экономика

Фото: с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным заявил о росте экономических показателей выше ожиданий. 

"У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены", - отметил президент. 

Так, за пять месяцев 2023 года внутренний валовый продукт вырос на 0,6%. При этом по сравнению с маем 2022 года рост составил 5,4%. Прогнозируется, что к концу года рост ВВП составит более 2%. Михаил Мишустин отметил, что драйвером роста является обрабатывающая промышленность.

На начало июля инфляция в России составила 3,4%. По мнению экспертов, в годовом исчислении она не должна превысить 5%.

Также Михаил Мишустин рассказал, что показатели реализации национальный проектов составляют 98,95%.

Ранее Росстат заявил о сокращении уровня бедности в России до 13,5%.

Также напомним, что безработица в России обновила свой исторический минимум.

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