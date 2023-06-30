Учения по тушению лесных пожаров прошли в Воротынском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Учения по тушению лесных пожаров прошли в Воротынском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в командно-штабных учениях приняли участие представители регионального Минлесхоза, главного управления МЧС России по Нижегородской области, министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, ФГБУ "Государственный природный биосферный заповедник "Керженский", органов местного самоуправления.

Как рассказал зампредседателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев, в регионе в 2023 году на охрану лесов от пожар выделено 323 млн рублей, в том числе дополнительно выделено почти 70 млн рублей на создание системы радиосвязи повышенного радиуса действия и другие мероприятия по оповещению служб реагирования.

В ходе учений были отработаны действия по ликвидации ЧС и их последствий, вызванных природными пожарами. В мероприятии было задействовано 150 человек и 50 единиц техники.

По итогам совместных учений ведомствам была дана положительная оценка организации действий.

Напомним, в августе прошлого года природный пожар в Воротынском районе уничтожил около 6,5 тысячи га леса. Тогда на месте ЧП работали специалисты МЧС России, лесопожарные формирования регионального Минлесхоза, добровольцы, а также силы и средства РСЧС. Кроме того, на помощь прибыли аэромобильные группировки из Татарстана, Иркутска, Тюмени.

Сейчас высокая пожароопасность лесов установилась местами в Нижегородской области.

Ранее в Нижегородской области прошли учения по ликвидации свалки биологических отходов, зараженных вирусом африканской чумы свиней, а также учения по устранению аварий на электросетях.