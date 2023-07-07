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Бизнес

Бренд "Активиа" в России будет переименован в "АктиБио"

10 июля 2023 16:28  [64] Бизнес

Бренд "Активиа" в России будет переименован в "АктиБио". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании Danone.

Согласно информации, изменения коснутся только названия и дизайна упаковки.

В компании подчеркнули, что продукция будет производиться по тем же стандартам безопасности и качества, по такой же рецептуре и технологии, что и раньше. 

Также в пресс-службе добавили, что решение о переименовании позволит компании возобновить инвестирование в поддержку современной молочной продукции. 

Напомним, французская компания Danone объявила об уходе с российского рынка в октябре 2022 года.

Danone начал работу в России в 1992 году. По данным на 2017 год, в России работают 14 заводов компании. С 2015 года входит в перечень системообразующих предприятий.

Продукция компании в России выпускается под такими торговыми марками как Danone, "Активиа", Actimel, "Простоквашино", Bio Баланс, "Растишка", "Тёма", Danissimo и другими.

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Теги:
Продовольствие Санкции
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