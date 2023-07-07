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Тренировки по фридайвингу в школе "Глубина"

11 июля 2023 12:03  [40]

Наша школа фридайвинга "Глубина" поможет вам освоить искусство подводного плавания. Погружение в глубину может преследовать разные цели. Например, кто-то хотел бы наблюдать за подводными рыбками и кораллами, другим это необходимо для подводной охоты. Ну а третьи просто хотели бы испытать новые ощущения и насладиться плаванием под водой.

Приглашаем вас в нашу школу, где мы проводим качественные тренировки по фридайвингу https://freedivingrussia.ru/. Здесь вы будете заниматься с опытными тренерами. Занятия проходят в разных городах в бассейнах, а также Черном и Средиземном море. Вы сможете поплавать под водой в Турции, Крыму, Сочи.

К нам могут приходить даже новички. Мы всему научим!

Особенности тренировок по фридайвингу

Каждый приходит на такие занятия для разного. Одни стремятся участвовать в соревнованиях, а другие хотели бы побороть свои страхи. В любом случае профессиональные тренеры помогут вам на пути к достижению мечты. Ведь нырять на глубину – это так захватывающе, раскрывает ваши возможности.

Есть несколько систем обучения фридайвингу. Например, основанная Натальей Молчановой. Сама Наталья является многократной чемпионкой мира в этом виде спорта и обладательницей множества наград. Уровни у этой системы разные и подходят для людей с любой подготовкой. По окончании обучения после сдачи экзамена можно выходить на международный уровень.

Также есть Международная ассоциация фридайвинга, ассоциация инструкторов по фридайвингу и другие программы. Уже начав обучение, вы сможете понять, в чем разница у разных программ фридайвинга. Важно следовать указаниям инструктора. Он должен быть профессионалом, помогать преодолевать страхи и обучить, как правильно плавать под водой.

Что вы узнаете в процессе тренировок? Например, как нырять с минимальными затратами энергии, как научиться прислушиваться к своему организму, и многое другое.

Направления ныряния на глубину могут быть для бассейна либо для волны. При желании можно даже стать инструктором по фридайвингу. Еще одна рекомендация – сразу покупать сложное снаряжение не стоит. Вы вполне можете на начальном этапе обойтись обычным гидрокостюмом для плавания. Также снаряжение включает: маску, ласты, пояс и грузы, и некоторые другие аксессуары.

Тренироваться нужно регулярно. Это поможет поддерживать нужную форму. Главные правила этого вида спорта такие:

  • нырять нужно с опытным напарником;
  • не выдыхать под водой;
  • плавать плавно;
  • слушать инструктора.

Приглашаем вас в наш клуб фридайвинга "Глубина"! У нас вы сможете расширить горизонт возможностей! Море раскроет вам свои секреты и тайны.

Реклама. ИП Шилин Илья Владимирович.  freedivingrussia.ru Kra23xZa7 

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