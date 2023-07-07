Нижегородцев приглашают на различные мастер-классы с 17 по 23 июля

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Всю следующую неделю, с 17 по 23 июля, на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.
18 июля
15:00 - мастер-класс по бесплатном инструментам продвижения в социальных сетях;
19 июля
13:00 - занятия по йоге для детей и молодёжи;
20 июля
16:00 - турнир по шахматам;
21 июля
14:00 - мастер-класс по игре на музыкальных инструментах;
15:00 - мастер класс "Построй свою карьеру";
22 июля
11:00 - семейный фестиваль "ПРО Движение" в парке им. Пушкина.
Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону: 8 (831) 435-13-81.
Напомним, на базе Штаба также проходят занятия по дрессировке собак, курсы по оказанию первой медицинской помощи, курсы по садоводству, лекции Школы актива "Старшего поколения", а также занятия по йоге.
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