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Нижегородцев приглашают на различные мастер-классы с 17 по 23 июля

16 июля 2023 11:51  [74] Общество

Фото: Штаб Общественной поддержки

Всю следующую неделю, с 17 по 23 июля, на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.

18 июля
15:00 - мастер-класс по бесплатном инструментам продвижения в социальных сетях;

19 июля
13:00 - занятия по йоге для детей и молодёжи;

20 июля
16:00 - турнир по шахматам;

21 июля
14:00 - мастер-класс по игре на музыкальных инструментах;
15:00 - мастер класс "Построй свою карьеру";

22 июля
11:00 - семейный фестиваль "ПРО Движение" в парке им. Пушкина.

Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону: 8 (831) 435-13-81.

Напомним, на базе Штаба также проходят занятия по дрессировке собак, курсы по оказанию первой медицинской помощи, курсы по садоводству, лекции Школы актива "Старшего поколения", а также занятия по йоге.

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Теги:
Единая Россия Мастер-класс Штаб общественной поддержки
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