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Общество

Видеохостинг YouTube удалил канал Захара Прилепина

20 июля 2023 14:43  [83] Общество

Видеохостинг YouTube удалил канал Захара Прилепина. Об этом автор рассказал в своём Telegram.

На канале были размещены интервью Захара Прилепина, видео из его поездок в том числе по ДНР и ЛНР, фильмы и телевизионные программы. С

Согласно информации, поводом для блокировки послужили ролики, записанные больше года назад.

"Ну что. Мировая жаба съела и мой канал на ютуб, где было без малого 300 тысяч подписчиков и миллионы миллионов просмотров, и тысячи комментариев под каждым "Уроком русского". Западный мир поместил человечество в мягкий интеллектуальный концлагерь, где убивают информацию... Ну что ж, прощай ютуб. Принимаю ваше скотство, как награду", - прокомментировал общественный деятель.

Напомним, Захар Прилепин — российский политический и общественный деятель, известный писатель, филолог, публицист. Сопредседатель партии, председатель палаты депутатов партии, член президиума центрального совета партии, член центрального совета политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Основатель Движения и Гвардии Захара Прилепина. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В 1986 году его семья переехала в Дзержинск Нижегородской области. После окончания средней школы в 1992 году Прилепин переехал в Нижний Новгород. После службы в армии учился в Нижегородском юридическом институте МВД России и служил в ОМОНе, участвовал в боевых действиях в Чечне.

В марте 2022 года Евросоюз ввёл санкции против писателя, так как он "публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и на Донбассе" и отправлял помощь в Донецк.

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону СВО.

В начале мая приехал в гости к родственникам в Нижегородскую область, где его машину взорвали.

Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.

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Теги:
Захар Прилепин Санкции
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